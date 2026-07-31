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Halk TV Türkiye İBB duyurdu: ALES'e girecekler için toplu ulaşım ücretsiz olacak

İBB duyurdu: ALES'e girecekler için toplu ulaşım ücretsiz olacak

İBB iştiraki Ulaşım İstanbul, 2 Ağustos'ta yapılacak ALES kapsamında toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

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İBB duyurdu: ALES'e girecekler için toplu ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ulaşım İstanbul, 2 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) kapsamında toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

Sınava girecek adaylar ile öğretim görevlileri, sınav belgelerini göstererek entegrasyona dahil toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

ALES GÜNÜ TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK

Ulaşım İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"2 Ağustos Pazar günü yapılacak olan “Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (ALES)” girecek vatandaşlarımız ve öğretim görevlileri, sınav belgelerini göstererek entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabileceklerdir."

İBB duyurdu: ALES'e girecekler için toplu ulaşım ücretsiz olacak - Resim : 1

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ATA-AÖF SINAVLARINDA DA ÜCRETSİZ ULAŞIM SAĞLANMIŞTI

Öte yandan İBB iştiraki Ulaşım İstanbul, daha önce de 1-2 Ağustos tarihlerinde düzenlenen ATA-AÖF Bitirme Sınavları kapsamında sınava girecek adaylar ve öğretim görevlilerinin toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabileceğini açıklamıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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