İBB davasının ilk celsesinde sona doğru

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açılan ve 414 kişinin yargılandığı davada ilk celsenin sonuna yaklaşılırken, gözler bugün Silivri’de görülecek duruşmaya çevrildi. Bugüne kadar 53 duruşması tamamlanan davada, aralarında İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu’nun da bulunduğu 11 tutuklunun savunması henüz alınmadı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre yargılamada ilk celsenin mevcut takvime göre temmuz ayının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

TAHLİYELER SONRASI TUTUKLU SAYISI 59’A DÜŞTÜ

Geçtiğimiz perşembe günü gerçekleştirilen 53’üncü duruşmada yapılan dördüncü tutukluluk incelemesinde, eski Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman’ın da aralarında bulunduğu dokuz kişinin tahliyesine karar verildi. Son tahliyelerle birlikte davadaki tutuklu sayısı 59’a geriledi.

Duruşmalarda son olarak İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten savunmasını yaptı. Gülten, kendisine yöneltilen suçlamaların yalnızca tanık beyanlarına dayandığını belirterek, yedi aydır hangi somut suçlamayla karşı karşıya olduğunu bilmeden tutuklu bulunduğunu ifade etti.

BUGÜN İKİ SAVUNMA DAHA ALINACAK

Bugün devam edecek oturumda ilk olarak etkinlik koordinatörü Ceyda Kıryak’ın, ardından ise Kültür A.Ş. Plan ve Organizasyon Müdürü Barış Kılıç’ın savunmalarının alınması bekleniyor. Savunma sırasının tamamlanmasının ardından ilk celsenin temmuz ayının ilk iki haftası içinde sona ermesi öngörülüyor.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DAVASI DA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, aralarında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın da bulunduğu Aziz İhsan Aktaş davasının karar duruşması da bugün Silivri’de devam edecek. Davada son olarak Oya Tekin ve avukatlarının savunmaları alınırken, Tekin hakkındaki iddiaları destekleyen somut bir delil bulunmadığını savunmuştu.