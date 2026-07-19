İBB davasındaki reddi hakim talebi reddedildi

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Temmuz'da görülen duruşmada savunması yaptırılmadığı gerekçesi ile avukatları tarafından yapılan reddi hakim talebine red cevabı verildi.

İBB Davası duruşmalarında son güne bırakılan Ekrem İmamoğlu'nun savunması, yaşanan 'süre' tartışmalarının ardından 'Susma hakkını kullandı' denilerek geçilmişti. 2 bin yıldan fazla hapsi istenen İmamoğlu'nun bu duruma tepkisi 'Her suç başına 3 dakika savunma hakkı veriliyor' şeklinde olmuştu.

'MAHKEMENİN TARAFSIZLIĞI KUŞKU DOĞURDU'

Reddi hakim talebinde bulunan avukatlar ayrıca 4 bin sayfalık iddianamenin ve on binlerce sayfalık ek klasörün kısa sürede incelenerek kabul edilmesinin, duruşmaların yönetiliş biçiminin, savunmalara getirilen süre ve müdahalelerin, tutukluluk değerlendirmelerindeki gerekçelerin ve duruşmaların yürütülüşünün eleştiri konusu olduğunu ifade etmekle beraber; bunların birlikte değerlendirildiğinde mahkemenin tarafsızlığı konusunda ciddi kuşku doğurduğunu öne sürdü.

Yapılan başvurunun sonuç bölümünde, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi heyetini oluşturan başkan ve iki üye hâkimin ayrı ayrı reddi istenirken, talebin kabul edilmemesi halinde dosyanın değerlendirilmek üzere yetkili ağır ceza mahkemesine gönderilmesi istendi.

ERDOĞDU VE GÜLTEN'İN AVUKATLARI DA TALEPTE BULUNMUŞTU

Davada yargılanan Aykut Erdoğdu ve Ramazan Gülten’in avukatları Hüseyin Ersöz ve Enes Ermaner, savunmalar sırasında uygulanan süre kısıtlaması ve mahkemenin takındığı tutum nedeniyle "tarafsızlığın şüpheye düştüğü" gerekçesiyle mahkeme heyetinin reddini talep etti.