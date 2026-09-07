İBB davasında Mehmet Torun'dan AKP dönemi itirafı! Mahkeme başkanı müdahale etti

İBB davasının 12. gününde savunma yapan Torunlar İnşaat'ın sahibi Mehmet Torun, AKP'li eski İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde raylı sistem istasyonunu ihalesiz ve belgesiz tamamladıklarını açıkladı. Torun'un Kadir Topbaş'ın "Hayırdır, hasenattır" diyerek projeyi istediğini aktarması üzerine Mahkeme başkanı araya girerek müdahale etti.

Silivri'de devam eden 414 kişinin yargılandığı İBB davasının ikinci celsesi 12. gününde. Duruşmada savunma yapan Torunlar İnşaat'ın sahibi iş insanı Mehmet Torun, soruşturma ve iddialara ilişkin mahkeme heyetine beyanda bulundu.

RÜŞVET İDDİASINI REDDETTİ

Savunmasının ardından sorgu aşamasına geçilen Mehmet Torun, tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın sorusu üzerine, Torun Center inşaatıyla ilgili kendisinden herhangi bir rüşvet, kişisel menfaat veya hukuksuz yönlendirme talebinde bulunulmadığını ifade etti.

Şahan'ın "Sizi birine yönlendirdim mi?" sorusuna ise Torun, "Ben 73 yaşında bir adamım. Beni yönlendirecek adam anasının karnından doğmadı. Müzakere edilir ama kimse bana 'Şöyle yap' diyemez" yanıtını verdi.

"İMZA YOK, 'HAYIRDIR HASENATTIR' DENİLEREK YAPILDI"

Tutuklu Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu'nun sorusu üzerine eski AKP'li İBB Başkanı Kadir Topbaş dönemine ilişkin açıklamalarda bulunan Torun, Mall of İstanbul'un bulunduğu bölgedeki raylı sistem istasyonunu ihalesiz ve imzasız yaptığını söyledi.

Söz konusu proje için 8 milyon dolar harcadığını belirten Torun, şu ifadeleri kullandı:

"Ben İstanbul, Mall of İstanbul'un olduğu yerde 8 milyon dolar oraya raylı sisteme istasyon yaptım. O zaman Kadir Topbaş hayatta, belediye başkanı o. Kadir Topbaş dedi ki: 'Ya buraya bir yapın işte, hayırdır, hasenattır.' Yaptık, bitti. Ondan sonra bitti ama biz imza mimza, yaptığımız işlerde böyle yapmıyoruz. İmza mimza yok. Ondan sonra da efendim ben... Belediye değişti, belediyedeki yönetim değişti, Ekrem Bey değişti."

MAHKEME BAŞKANINDAN MÜDAHALE

Mehmet Torun'un eski döneme ait detayları aktarmaya devam etmesi üzerine araya giren Mahkeme başkanı, "Çok sanığımız var beyefendi, akşama kadar oraların hikayesini dinleyemeyiz. Evet. Oralara girmeyelim. Başka soru varsa..." diyerek konuşmayı kesti.