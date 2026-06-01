İBB davasında itirafçılık çıkışı: Eşimin tutuklanacağıyla tehdit edildim

İBB Davası’nın Kurban Bayramı tatili nedeniyle verilen 10 günlük aradan sonra görülen ilk duruşmasında, tutukluluk incelemesinde avukatı tarafından etkin pişmanlıktan vazgeçtiği duyurulan Vedat Şahin savunma yaptı.

2008'de şirketi devraldığını ve tüm iş hayatı boyunca Kültür A.Ş.'den yalnızca 3 alt ihale aldığını ifade eden Şahin, yaptığı işlemlerin resmi olduğunu, aldığı ihalede teminat mektubu sunduğunu belirtti ve "Kamuyu nasıl zarara uğrattım?" diye sordu. Şahin, AKP’li belediyelerle de iş yaptığını sözlerine ekledi.

2020 yılının sonlarına doğru Kültür A.Ş.'den arandıklarını, ihaleye teklif verdiklerini ancak fiyatın yüksek bulunması sebebiyle alamadıklarını söyleyen Şahin, hayatında ilk defa emniyet ve savcılık süreci yaşadığını ifade etti.

"ZİYARET EDEN KİŞİLER ŞÖYLE DEMEZSEN ÇIKAMAZSIN DEDİLER"

Şahin, kendisine yöneltilen itirafçılık teklifini şu sözlerle anlattı:

"Ziyaret eden kişiler şöyle demezsen çıkamazsın dediler. Eşimin tutuklanacağını söyleyen avukatlar geliyordu. Savcılık ifadesinde söylemediğim bazı ifadelerin yazıldığını gördüm."

Herhangi bir partiye üyeliği olmadığını, iddianamede yöneticisi olarak gösterilen Murat Ongun’la merhabalaşmanın ötesinde bir diyaloğu bulunmadığını söyleyen Şahin, "14 aydır tutukluyum. İtirafçıların zorlama beyanları dışında hakkında delil yoktur. Ailem mağdur, şahsi hesabım ve maaş hesabım üzerindeki blokenin kaldırılmasını ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

ADLİYEDE BASKI İDDİALARI

Şahin'in savunmasının sona ermesinin ardından hakim ve savcı sorgusu başladı. Mahkeme başkanı, "Etkin pişmanlık ifadelerinizle ilgili sizi kim yönlendirdi?" diye sordu. Şahin, "Belli başlı avukatlar, İsmail Mirsad Albayrak. İlk başta kabul etmedim ama isnat edilen suçlardan sonra mantıklı düşünemedim, yönlendirmeyle ifade verdim" yanıtını verdi.

Duruşma savcısı, Şahin'e davanın tutuksuz sanıklarından Serdar Haydanlı'yla olan ilişkisini sordu. "Aramızda abi kardeş ilişkisi mevcut" diyen Şahin, eski Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın'ın "Şirketim ya da şahsımla para alışverişiniz oldu mu?" sorusuna "Hayır" cevabını verdi. Şahin, mahkeme başkanının "Avukat yönlendirdi dediniz. İkinci etkin pişmanlık ifadenizi avukatsız vermişsiniz" sözlerine "Avukat katılmadı ama onun yönlendirmesi ve desteğiyle ifademi verdim" diyerek karşılık verdi.

Avukat Muhittin Arık, müvekkilinin 2022 yılına kadar Kültür A.Ş. ile çalışmadığını, dosyaya sunulan MASAK raporunda yalnızca Vedat Şahin'in mal varlığını gördüğünü ifade etti. "Evini suç tarihinden 7 yıl önce almış. Cari ekstrelerinde faturalar kayıtlı" diyen Arık, "Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması için bir suç olması ve suçun tamamlanmış olması lazım" tespitinde bulundu.

"MÜVEKKİLİM EŞİYLE TEHDİT EDİLDİ"

Çağlayan Adliyesi'nde 7. kata avukatların girememesinin ruhsal bir baskı yarattığını söyleyen Arık, "Bu, olağanmış gibi davranılmaktadır. Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin her katına ulaşabiliyorduk. Hiçbir şekilde yargıya müdahale olmuyordu. İddia makamının sanığın suçlu olduğunu ispat etme görevi vardır" diye konuştu.

Avukat Arık ayrıca duruşmadaki en çarpıcı iddiayı doğrulayarak, "Müvekkilim eşiyle tehdit edildi. Ben buna şahidim. Murat Kapki de eşiyle tehdit edildiğini söylemişti" dedi.

"Şüpheden sanık yararlanır ilkesini ben bu dosyada görmüyorum. İddianameyi tanık beyanlarıyla süslüyoruz" eleştirisinde bulunan avukat Arık, örgüt üyeliği suçlamasının çatı olduğunu, bu ortadan kalktığında diğer suçlamalarının da anlamsızlaşacağını belirtti.

Arık, müvekkili Vedat Şahin'in suçlandığı eylemlere yönelik bir delil olması halinde verilecek cezayı fazlasıyla çektiğini vurgulayarak, "15 ay tutukluluk hak ihlalidir. Tahliyesini talep ederim" dedi.

İFADESİNİ GERİ ÇEKEN DÖRDÜNCÜ İSİM OLDU

Vedat Şahin'in duruşmadaki bu çıkışı, İBB Davası'nda yaşanan ilk geri adım değil. Daha önce de davanın farklı duruşmalarında Elif Güven, Murat Kapki ve Şeyhmus Sarıboğa, etkin pişmanlık yasasından yararlanarak verdikleri ifadeleri, iradeleri dışında ve yönlendirmeyle alındığını belirterek mahkeme huzurunda reddetmişti.

ELİF GÜVEN: İFADE VERMEYİ BİLMEYEN BİRİNE KAFASINA GÖRE BİR ŞEYLER YAZDIRILIYOR

2 Nisan 2026 tarihindeki duruşmada, tutuklu Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven itirafçılıktan vazgeçti. Güven'in avukatı Ruşen Gültekin, müvekkilinin savcılığa nasıl götürüldüğünü şu sözlerle anlattı:

"Müvekkilim 10 Nisan'da savcılığa nasıl çağrıldı? Savcı çağırıp 'Etkin pişmanlıktan yararlanmak ister misin?' demiyor, zaten müvekkilin böyle bir dilekçesi de yok. Cezaevindeki infaz koruma memuru geliyor, 'Seni ambulansla hastaneye götüreceğiz Elif' diyor. Elif hayatı boyunca emniyete gitmemiş, safiyane bir şekilde hastaneye gittiğini sanarak araca biniyor; ancak hastaneye değil, Çağlayan Adliyesi’ne götürülüyor. Avukatı aranıyor, o da geliyor. Bu ayrıntıları dilekçelerimizde sunduk. Orada, gerçeğe aykırı şekilde ve ifade vermeyi dahi bilmeyen birine kafasına göre bir şeyler yazdırılıyor ve buna 'etkin pişmanlık' deniliyor. Müvekkilim etkin pişmanlığın ne olduğunu bile bilmiyor."

Gültekin, iddianamedeki çelişkilere de dikkat çekerek, "O ifadesi çok ilginç; iddianamenin her yerine serpiştiriliyor. Efendim biz biliriz, 'ifadenin bölünmezliği' ilkesi var. Buna rağmen her tarafına gezilip parçaları var; hay eylemin altına yerleştiriyor. Çıldırmak istersin, 'böyle iddianame mi olur?' diyeceğiz, diyemiyoruz; onunla yargılanıyoruz çünkü. Ama parçalanıyor, bölünüyor; 'aha burada itiraf etti' diye insanları da birbirlerine düşürmek için bu oyunların peşinde koşulmuş" açıklamalarında bulundu.

MURAT KAPKİ: İSTENİLENLERİ SÖYLEYİNCE EŞİM SERBEST BIRAKILDI

14 Mayıs 2026'da görülen davanın 38'inci duruşmasında ise iş insanı Murat Kapki ifadesini geri çekti. Kapki, eşi Feyza Kapki'nin adliyeye getirilmesiyle başlayan süreci şöyle anlattı:

“24 Haziran günü öğlen saatinde avukatım geldi. Avukat görüşmesi için içeriye girdim (Eşi) Feyza Hanım’ı adliyeye götürdüklerini söyledi. Tabii orada kan beynime sıçradı. Tam avukat bana bunu söylediği sırada arkamdan kapı açıldı. İnfaz memuru, ‘Çağlayan’a gidiyorsun’ dedi. Savcı bey sağ olsun ayağa kalktı, elimi sıktı. Direkt, ‘Sayın savcım eşimi de almışsınız’ dedim. Aynen bu şekilde sordum. O da gülerek ‘Almadık canım, davet ettik’ dedi. Artık o esnada eşimin tutuklanma ihtimali dışında hiçbir şey düşünemiyordum."

Savcının kendisine "Konuş" dediğini belirten Kapki, "Ben de 'Ne konuşayım sayın savcı, bir şey bilmiyorum. Yemin ediyorum bir şey bilmiyorum' diyorum. Savcı bey bana daha önce ifade veren kişilerin ifadelerini okudu. Yani hakkımda verilen ifadeleri okuyor ama kimin olduğunu söylemiyordu. Sonra bir ara durdu, telefon açtı. 'Feyza Hanım tamam, gitsin' dedi. Aynen böyle. Yemin ediyorum size 'Feyza gitsin' dedi" diyerek, etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini savcıya ilettiğini belirtti.

Kapki, İBB ile olan ticari ilişkisini de anlatarak, "Biz Kültür AŞ’den para alan taraf değiliz, para veren tarafız. Reklam ünitesi olarak aldığımız yeri başka bir amaçla kullansak anlayacağım ancak şartnameye uygun kullanmışız, hile yapmamışız, ödemelerimizi yapmışız. Nesini dolandırdım ben devletin?" diye sordu. AKP'li belediyelerden de reklam ihaleleri aldığını vurgulayan Kapki, savunmasını "Ben ne itirafçıyım ne etkinim ne de pişmanım. Ben, suçsuz yere iftira atılmış, kardeşi tutuklanmış, karısı gözaltına alınmış, tahliye umuduyla savcılara güvenmiş, tüm malvarlığına el konulmuş ve kandırılmış bir insanım. Artık yetti" sözleriyle tamamladı.

ŞEYHMUS SARIBOĞA: AVUKATIM 'İTİRAF ET, SENİ TAHLİYE ETTİREYİM' DEDİ

21 Mayıs 2026 tarihindeki 41'inci duruşmada ise reklam ajansı sahibi Şeyhmus Sarıboğa benzer gerekçelerle beyanlarını reddetti. "İrademle oynandığı için önceki ifadelerim geçersizdir" diyen Sarıboğa, avukatının yönlendirmesiyle bazı banka işlemlerini rastgele kabul ettiğini anlattı.

Sarıboğa, cezaevi ziyaretinde yaşananları şu şekilde aktardı:

"Bana ‘Etkin pişmanlık ifadesi ver, Murat Kapki’yle ilgili beyanda bulun, Akın ve Cahit savcıyı tanıyorum, seni de tahliye ettireyim’ dedi. Ben ‘Ortada suç yokken neyi itiraf edeceğim, kime iftira edeceğim’ diye tepki gösterdim."

İddianamedeki para taşıma suçlamalarını reddeden ve o tarihlerde ağır verem hastası olarak karantinada olduğunu belirten Sarıboğa, "Günde 13 ilaç içiyordum. Dört ay boyunca kan tükürdüm. Hepsi kayıtlarda var. Benim İBB ile yakından uzaktan alakam yok, kimseyi tanımıyorum. Ben İBB’den niye tutukluyum? Bunu 12 aydır düşünüyorum. Aklım, mantığım almıyor" dedi. Şirketine konulan tedbir yüzünden ticari hayatının bittiğini vurgulayan Sarıboğa, "12 aydır iki kızımı göremiyorum. Ben bunları yaşayacak ne yaptım? Yargılanmaktan çekincem yok ama tutuksuz yargılanmak istiyorum" sözleriyle tahliyesini talep etti.