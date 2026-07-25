İBB davasında bu da oldu: İmamoğlu'nun astroloji haritasının dosyaya eklenmesini istedi

İBB davasında yaklaşık 4 bin sayfalık dosyaya bu kez hukuki değil, astrolojik içerikli bir başvuru yapılması dikkat çekti. Davanın tarafı olmadığını belirten bir vatandaş, Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan "Adli Astroloji Raporu"nun UYAP sistemine yüklenmesini istedi.

Başvuru, Edirne 3. Sulh Hukuk Mahkemesi aracılığıyla İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Talebin, Anayasa'nın 74. maddesinde düzenlenen dilekçe hakkı kapsamında yapıldığı belirtildi.

İBB DAVASINDA BU DA OLDU: İMAMOĞLU'NUN ASTROLOJİ HARİTASININ DOSYAYA EKLENMESİNİ İSTEDİ

13 Temmuz 2026 tarihli elektronik imzalı dilekçede, davanın tarafı olmadığını belirten Altıparmak, "Talep Eden" sıfatıyla dosyaya tek seferlik bilgi ve değerlendirme amacıyla katkı sunmak istediğini ifade etti.

Dilekçede, ekinde yer alan "Adli Astroloji Raporu"nun kabul edilerek tarafların erişebileceği şekilde UYAP sistemine yüklenmesi talep edildi.

Mahkemeye sunulan 18 sayfalık belgede, Ekrem İmamoğlu'na ilişkin astrolojik değerlendirmelere yer verildi. Raporun, yapay zeka kullanılarak ChatGPT tarafından oluşturulduğu belirtildi.

Belgede, İmamoğlu'nun tutuklanma gününe göre oluşturulduğu ifade edilen bir yıldız haritası üzerinden çeşitli değerlendirmeler yer aldı.

Hazırlanan metinde yöneltilen sorulara ChatGPT'nin verdiği yanıtların sıralandığı, "Savunma ne üzerine kurulmalıdır?" sorusunun da yer aldığı görüldü.

Raporda ayrıca astrolojik harita üzerinden davanın özetlenmesinin istendiği, son bölümde ise konuyla doğrudan bağlantısı olup olmadığına bakılmaksızın piyasalara ilişkin değerlendirmelere de yer verildi.