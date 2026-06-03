İBB davasında 44. gün: İmamoğlu 55. yaşına Silivri'de girdi
İBB davasının 44. duruşması Silivri'de görülmeye devam ediyor. Bugün tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun doğum günü. İmamoğlu 55. yaşında Silivri'de girdi.
İBB'ye yönelik açılan dava İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda görülmeye devam ediyor.
BUGÜN EKREM İMAMOĞLU'NUN DOĞUM GÜNÜ
23 Mart 2025 tarihinden bu yana tutuklu olan İmamoğlu için mahkeme salonundaki izleyiciler tarafından duruşma öncesi bir kutlama yapılması bekleniyor. İBB Başkanvekili Nuri Aslan hem duruşmayı takip hem de İmamoğlu'nun doğum gününü kutlamak üzere Silivri'ye geldi.
İmamoğlu için pankart harfler ve pastalar da getirildi.
Halk TV muhabiri Gamze Altunay Silivri'deki gelişmeleri anbean aktarmaya devam ediyor...
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İMAMOĞLU: ANNE BABAMA DAVA AÇARLAR
İmamoğlu: Fazla uzatmayalım anneme babama 'niye doğurdunuz diye dava açarlar' dedi.
İMAMOĞLU SALONDA: PASTA DA HARFLER DE İÇERİ SOKULDU
İmamoğlu dahil tutuklular salona getirildi. Dilek İmamoğlu pastayı, Özgür Çelik de harfleri içeri soktu.
CAHİT BERKAY, SUNAY AKIN VE NEBİL ÖZGENTÜRK DE SALONDA
Ekrem İmamoğlu'nun doğum gününü kutlamak için Sunay Akın, Cahit Berkay ve Nebil Özgentürk de salona gelenler arasında.