İBB davasında 44. gün: İmamoğlu 55. yaşına Silivri'de girdi

İBB'ye yönelik açılan dava İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda görülmeye devam ediyor.

BUGÜN EKREM İMAMOĞLU'NUN DOĞUM GÜNÜ

23 Mart 2025 tarihinden bu yana tutuklu olan İmamoğlu için mahkeme salonundaki izleyiciler tarafından duruşma öncesi bir kutlama yapılması bekleniyor. İBB Başkanvekili Nuri Aslan hem duruşmayı takip hem de İmamoğlu'nun doğum gününü kutlamak üzere Silivri'ye geldi.

İmamoğlu için pankart harfler ve pastalar da getirildi.

Halk TV muhabiri Gamze Altunay Silivri'deki gelişmeleri anbean aktarmaya devam ediyor...

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