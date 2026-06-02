İBB davasında 43. gün: Savunmalar devam ediyor

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı İBB davasında 42 gün geride kaldı. Dün 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından yapılan ilk duruşmada daha önce etkin pişmanlıktan yararlanan iş adamı Vedat Şahin ifadesini geri çekmiş, yönlendirme ile ifade verdiğini söylemişti.

Dünkü duruşma özellikle CHP hakkında verilen butlan kararından sonra İmamoğlu'nun yapacağı açıklamalar açısından kritik önem taşıyordu. İmamoğlu yaptığı kısa konuşmada butlan konusuna değinip, Kılıçdaroğlu için "Allah onu affetsin diye dua ediyorum ama millet affetmeyecek" ifadelerini kullandı.

Bugünkü duruşma tutuklu sanık Yunus Göçer savunması ile başlayacak.

