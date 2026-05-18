İBB davasında 39. gün: Murat Kapki'nin avukatı etkin pişmanlık ifadesinin nedenini açıkladı
İBB davasında 39. güne gelindi. Duruşma, etkin pişmanlık ifadelerini geri çeken tutuklu sanık Murat Kapki’nin avukatının etkin pişmanlık ifadesinin nedenini açıklamasıyla başladı.
İBB davasında 39. gün “Savcılar tarafından yönlendirildim” diyerek etkin pişmanlık ifadelerini geri çeken tutuklu sanık Murat Kapki’nin avukatının savunmasıyla başladı.
Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yargılananlar arasında yer aldığı, kamuoyunda bilinen adıyla İBB davasının 38. günü gerginliklerle tamamlanmış etkin pişmanlık ifadesini geri çeken Murat Kapki'ye sorularının ardından İmamoğlu, "Benim kanım dondu" demişti. Mahkeme başkanı, "Burası sizin miting alanınız değil" diyerek duruşmayı bitirmişti.
Halk TV muhabiri Gamze Altunay Silivri'den gelişmeleri aktarıyor...
MURAT KAPKİ KENDİSİNE YAPILAN 100 BİN DOLARLIK ŞANTAJI ANLATTI
Murat Kapki, ek süre alarak yaptığı savunmasında İBB itirafçısı Ahmet Çiçek'in kendisiyle tanıştırdığı "Çetin Ayas" isimli şahsın Ekim ayında hakkında soruşturma başlatılacağını söylediğini, Aralık ayında söylentiler kulağına gelince Çetin Ayas'la görüşmek istediğini ifade etti. Ocak ayında Ayas'la yaptığı görüşmede kendisine 100 bin dolar karşılığında neler olacağını anlatabileceğini söylediğini anlattı.
"Bana 2024’ün ekim ayı gibiydi Çetin Ayas diye bir arkadaş geldi. Bunu da bana tanıştıran Ahmet Çiçek, o meşhur Ahmet Çiçek var ya Sayın Başkanım, o.
“Seninle, şirketlerinle alakalı bir gizli soruşturma yürütülüyor” dedi. Ben de dedim ki “Yani benimle ilgili ne yürütebilirler, bizim her şeyimiz tertemiz, yürütürlerse yürütsünler” dedim. “Siz bilirsiniz” dedi, konuyu kapattı gitti.
Sonra bu aralık ayı gibi gene bir yerde, bizim hakkımızda bir soruşturma yönetildiğini duydum. Tekrardan bu Çetin’i aradım, bana ocak ayının ilk haftası gibiydi tekrardan bana geldi.
Bana dedi ki; işte sizi istiyorsanız yani nerede, bu dosya içerisinde nerede olduğunuzu, nasıl olacağınızı, ne olacağınızı hepsini açıklarız. Bununla ilgili bana bir 100.000 dolar para verirsen ön anlaşma olarak hani bunu bir görürüm, bakarım ne ne olacağını her şeyini anlatırım size dedi. Bu arada ben bunların hepsini Savcı Bey'e anlattım. Savcı Bey de biliyor bunları.
EK SÜRE ALDI
“Savcılık tarafından yönlendirildim” diyerek itirafçılıktan vazgeçen Murat Kapki, “Bazı hususları atladım” dedi ve 15 dakika ek savunma süresi aldı.
KAPKİ'NİN AVUKATI ETKİN PİŞMANLIK İFADESİNİN NEDENİNİ AÇIKLADI
Murat Kapki'nin sorgusunun ardından avukat savunmasına geçilmesi beklerken, önce Kapki'nin avukatı savunmaya başladı.
Müvekkilinin "etkin pişmanlık" ifadesinin nedenini açıklayan Avukat Fikret Aras, "Müvekkilimin bu ifadeleri verme psikolojisi sadece tahliye olmak için değil. kardeşi , çalışanları tutuklanmış. son olarak da eşi gözaltındadır" dedi.
Avukat Aras'ın savunmasının o kısmı şu şekilde:
"Müvekkilimin buradaki psikolojisi sadece çıkmak üzerine değil. Bir de benim müvekkilimin o güne kadar kardeşi tutuklanmış, çalışanları tutuklanmış, ailesinden pek çok kişi gözaltına alınmış ama en önemlisi o gün eşi gözaltına alınıyor. Müvekkilim Diyarbakırlıdır. O bölgede ister Türk olsun, Kürt, Ermeni, Asuri, işte Süryani, Ezidi bütün toplumlarda ana olan kadın kutsaldır. Müvekkil bu psikolojiyle gittiğinde kendi aralarında görüşme yapıyorlar. Daha sonra müvekkilim hem eşini kurtarmak bir de kendisinin cezaevinden çıkacağı vaadiyle bir kısım beyanlarda bulunuyor. İşte tam o sırada müdafi arkadaşlar içeri alınıyor. Müdafi arkadaşlar içeri alındığında, daha önceden konuşulmuş, müvekkilin de duyduğu veya işittiği bir kısım beyanlar zapta geçiyor. Bundan sonraki bütün ifadeler de bu psikoloji ve bu altyapı üzerine yapılıyor."
38. GÜNDE NELER OLMUŞTU?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerine yönelik ihalelere fesat karıştırma ve usulsüzlük iddialarıyla yürütülen davanın 38. duruşmasında, soruşturma aşamasında itirafçı olan ancak mahkemede bu ifadelerini reddeden iş insanı Murat Kapki’nin savunması ve duruşma sonunda yaşanan gerginlik damga vurdu.
"TAHLİYE UMUDUYLA KANDIRILDIM, İFADELERİMİ REDDEDİYORUM"
Duruşmada savunma yapan Murat Kapki, soruşturma aşamasında "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği ifadelerin savcılık tarafından yönlendirildiğini iddia ederek hepsini geri çekti. Kendisine yönelik "Ekrem İmamoğlu’nun kasası" iddialarını reddeden Kapki, uydurma iddialarla hapis yattığını ve ailesinin bu süreçte büyük mağduriyet yaşadığını savundu.
Kapki, savcılıkla yaptığı görüşme sürecini şu sözlerle anlattı:
"Savcı 'Konuş' dedi, 'Haberlerden duyduklarımı söylemeye başladım'. İstenenleri söyleyince savcı telefon açıp 'Feyza Hanım'ı (eşini) bırakın' talimatı verdi. Tahliye olacağımı sanarak ne sorduysa 'doğrudur' dedim. Ben ne itirafçıyım ne de pişmanım; tahliye umuduyla savcılara güvenmiş ve kandırılmış bir insanım."
MÜCAHİT BİRİNCİ VE İSMAİL KAAN HAKKINDA ÇARPICI İDDİALAR
Murat Kapki’nin savunmasındaki en dikkat çekici bölümlerden biri, eski AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci ve TÜRGEV yöneticisi İsmail Kaan hakkındaki iddiaları oldu. Kapki, bir avukat aracılığıyla kendisine ulaşıldığını ve Mücahit Birinci’ye vekalet verip 2 milyon 500 bin dolar ödemesi karşılığında tahliye sözü verildiğini öne sürdü. Kapki, "Birinci benden Ekrem Bey ve Özgür Özel aleyhine bir kağıt imzalamamı istedi, kabul etmedim" dedi.
Ayrıca, operasyondan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Osman Kaan'ın oğlu İsmail Kaan'a bir villa ve 7 daire devrettiğini, bir villanın da parasını verdiğini iddia eden Kapki, "Benim avukatlarım haksız yere sanıkken, İsmail Kaan dosyada yok. Onunla ilgili söylediklerim zapta geçirilmedi" ifadelerini kullandı.
"İŞ İNSANI HERKESLE ÇALIŞIR"
İhale süreçlerine dair suçlamalara da yanıt veren Kapki, ihalelerin prosedürünün İmamoğlu döneminde değişmediğini, daha önce Ali Yerlikaya’nın vekaleten İBB Başkanı olduğu dönemde de ihale aldığını hatırlattı. TCDD ve Kayseri Belediyesi gibi kurumlardan da ihalelere girdiğini belirten Kapki, "İş insanı siyaset yapmaz; AK Parti ile de MHP ile de CHP ile de çalışır" diyerek hakkındaki "organizasyon üyesi" suçlamalarını reddetti. MASAK raporlarının çarpıtıldığını savunan Kapki, belediyenin kendi dönemlerinde ilk kez kâra geçtiğini ve kamu zararı oluşmadığını ileri sürdü.
İMAMOĞLU İLE MAHKEME BAŞKANI ARASINDA MİTİNG TARTIŞMASI
Murat Kapki’nin "pazarlık ve yönlendirme" iddialarını içeren savunmasının ardından tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu söz alarak tepkisini dile getirdi. Kapki'nin anlattıkları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen İmamoğlu, "Benim kanım dondu" ifadesini kullandı.
Bu sözler üzerine araya giren Mahkeme Başkanı, İmamoğlu’na tepki göstererek, "Burası sizin miting alanınız değil" dedi. Yaşanan sert tartışmanın ardından Mahkeme Başkanı duruşmayı sonlandırdı. Davada Gökhan Köseoğlu’nun avukatı da müvekkilinin eylemlerden haberdar olmadığını belirterek beraat talebinde bulundu. Duruşma, yaşanan gerginliğin ardından ertelendi.