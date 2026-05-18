İBB davasında 39. gün: Murat Kapki'nin avukatı etkin pişmanlık ifadesinin nedenini açıkladı

Murat Kapki, ek süre alarak yaptığı savunmasında İBB itirafçısı Ahmet Çiçek'in kendisiyle tanıştırdığı "Çetin Ayas" isimli şahsın Ekim ayında hakkında soruşturma başlatılacağını söylediğini, Aralık ayında söylentiler kulağına gelince Çetin Ayas'la görüşmek istediğini ifade etti. Ocak ayında Ayas'la yaptığı görüşmede kendisine 100 bin dolar karşılığında neler olacağını anlatabileceğini söylediğini anlattı.

"Bana 2024’ün ekim ayı gibiydi Çetin Ayas diye bir arkadaş geldi. Bunu da bana tanıştıran Ahmet Çiçek, o meşhur Ahmet Çiçek var ya Sayın Başkanım, o.

“Seninle, şirketlerinle alakalı bir gizli soruşturma yürütülüyor” dedi. Ben de dedim ki “Yani benimle ilgili ne yürütebilirler, bizim her şeyimiz tertemiz, yürütürlerse yürütsünler” dedim. “Siz bilirsiniz” dedi, konuyu kapattı gitti.

Sonra bu aralık ayı gibi gene bir yerde, bizim hakkımızda bir soruşturma yönetildiğini duydum. Tekrardan bu Çetin’i aradım, bana ocak ayının ilk haftası gibiydi tekrardan bana geldi.

Bana dedi ki; işte sizi istiyorsanız yani nerede, bu dosya içerisinde nerede olduğunuzu, nasıl olacağınızı, ne olacağınızı hepsini açıklarız. Bununla ilgili bana bir 100.000 dolar para verirsen ön anlaşma olarak hani bunu bir görürüm, bakarım ne ne olacağını her şeyini anlatırım size dedi. Bu arada ben bunların hepsini Savcı Bey'e anlattım. Savcı Bey de biliyor bunları.