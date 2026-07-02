İBB davasına bakan mahkemenin değiştirilmesinde ortalığı karıştıracak açıklama

HSK Birinci Dairesi dün yayımladığı kararname ile İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapatılmasına ve buradaki dava ve heyetin İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşınmasına karar verdi.

KAPATILAN MAHKEME İBB DAVASININ GÖRÜLDÜĞÜ MAHKEME

Kapatılan Mahkeme tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda belediye görevlisinin yargılandığı İBB davasına bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi. Davanın duruşmaları bundan sonra İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

NEDENİ İÇİN ORTALIĞI KARIŞTIRACAK AÇIKLAMA

Dün alınan kararın nedeni için bugün çok kritik bir açıklama geldi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Meclis'te yaptığı açıklamada alınan karar ile beraber İBB davasında olası bir itirazın bir üst mahkemeye, yani 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek. Bu mahkeme ise yine CHP'li isimlerin yargılandığı Aziz İhsan Aktaş davası...

"BU NE ANLAMA GELİYOR?"

CHP'li Günaydın, yaptığı açıklamada bu duruma, "Denetleme işlevi de tümüyle ortadan kaldırılıyor" sözleriyle tepki gösterdi.

Günaydın'ın açıklaması şu şekilde:

İBB kumpas davasında dün ve bugün ilginç işler oldu. Dava 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyordu. Birdenbire dediler ki 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ni kapatıyorum. Bu heyeti aynen 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderiyorum. Bunlar da mahkemeye bakmaya devam edecekler.

Sanıyorsunuz ki bir şey değişmemiş. Ne oldu? Sadece ad değişmiş. Arkadaşlar, itirazlar bir üst mahkemeye gidiyor. Bir üst rakam alan mahkemeye gidiyor. 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin uygulamalarına karşı itirazlar 41 ACM'ye gidiyordu. Sen 33'ten sonra hepsini kapattın. 33'ün itirazları 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne döndü.

1. Ağır Ceza Mahkemesi kim? Aziz İhsan Aktaş davasına bakan mahkemeye. Bu ne anlama geliyor? Yani İstanbul Belediyeleri davalarını bakan, davalarını gören mahkemeleri birbirlerinin denetleme merci haline getirmiş oluyorsun. Böylece denetleme işlevi de tümüyle ortadan kaldırılıyor. (ANKA)