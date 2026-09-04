İBB davası avukatları ifade verdi: Haklarında soruşturma başlatılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında soruşturma başlatılan İBB davası tutukluları Aykut Erdoğdu'nun avukatı Hüseyin Ersöz ile Ramazan Gülten'in avukatı Enes Ermaner adliyede ifade verdi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundukları gerekçeler ile ilgili BirGün TV'de yaptıkları açıklamalar gerekçe gösterilerek hakkında soruşturma başlatılan avukatlar Ersöz ve Ermaner haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

İBB DAVASI AVUKATLARI İFADE VERDİ

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde savcılığa ifade veren Avukat Hüseyin Ersöz, soruşturmaya konu açıklamalarının 3 Eylül'de verdiği dilekçeler ile 4 Eylül'de sunduğu savunmaya ilişkin olduğunu belirtti.

Yayında dile getirdiği hususları İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen İBB davası sırasında da dile getirdiğini ifade eden Ersöz, mahkeme heyetinin bu sözler nedeniyle herhangi bir suç duyurusunda bulunmadığını vurguladı. Ersöz, röportajda Yargıtay 16. Ceza Dairesi ile Yargıtay 8. Ceza Dairesi kararlarına atıfta bulunduğunu belirterek, bunu sanıkların savunma ve adil yargılanma haklarının kısıtlanmaması amacıyla yaptığını söyledi.

Ersöz, beyanlarında suç unsuru bulunmadığını savundu.

"SORUŞTURMA İZNİ ALINMADAN İFADEME BAŞVURULMASI HUKUKA AYKIRI"

Ersöz, açıklamalarının avukatlık ve müdafilik görevi kapsamında olduğuna dikkat çekerek, bu nedenle hakkında doğrudan soruşturma yürütülemeyeceğini savundu.

Avukatlar hakkında görevleri nedeniyle soruşturma yürütülebilmesi için özel soruşturma usulünün işletilmesi ve Adalet Bakanlığı’ndan izin alınması gerektiğini belirten Ersöz, “Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni gelmediği müddetçe bir soruşturma açılmasının ve bu kapsamda bir ifade alma işleminin hukuka aykırı olduğunu ifade etmek isterim” dedi.

Ersöz ayrıca, Nisan 2026’da Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde yaptığı bir basın açıklaması nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın önce inceleme başlattığını, ardından avukatlık kanunu hükümleri gereği Adalet Bakanlığı’ndan izin istediğini örnek gösterdi.

Mevcut soruşturmada da aynı usulün uygulanması gerektiğini savunan Ersöz, yetkili savcılığın Bakırköy ya da Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı olduğunu ileri sürerek yetki itirazında da bulundu.

"BEYANLARIM SAVUNMA DOKUNULMAZLIĞI KAPSAMINDA"

Enes Ermaner de Hüseyin Ersöz'ün de belirttiği gibi soruşturmaya konu sözlerinin dayanağının Yargıtay 8. ve 16. Ceza Dairelerinin kararları olduğunu söyledi ve açıklamalarının suç oluşturmadığını savundu.

"KOVUŞTURMAYA YER YOK" TALEBİ

Açıklamalarda kamu görevlisine yönelik hakaret veya kişilik haklarına saldırı niteliğinde bir ifade bulunmadığını belirten avukatlar, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçunun da oluşmadığını ileri sürerek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep etti.