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Halk TV Türkiye IBAN hesaplarına büyük operasyon: 20 kişi gözaltına alındı

IBAN hesaplarına büyük operasyon: 20 kişi gözaltına alındı

IBAN hesaplarına yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, komisyon karşılığı dolandırıcılık paralarını aklayan 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, suç gelirlerini nakde ve kripto varlıklara dönüştürdüğü iddia edildi.

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IBAN hesaplarına büyük operasyon: 20 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 16 ilde, dolandırıcılık gelirlerinin banka hesapları üzerinden aktarılmasına aracılık ettikleri öne sürülen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 20 kişi gözaltına alındı.

IBAN HESAPLARINA BÜYÜK OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden banka hesaplarını komisyon karşılığında üçüncü kişilere kullandıran ve kamuoyunda "hesapçı" olarak bilinen kişileri organize eden şüphelileri tespit etti.

IBAN hesaplarına büyük operasyon: 20 kişi gözaltına alındı - Resim : 1

Soruşturmada şüphelilerin, banka hesabını kiralayan kişilerle buluşmalar organize ettiği, hesap bilgilerini "atıcı" olarak adlandırılan kişilere ilettiği ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen paraların bu hesaplara aktarılmasını sağladığı iddia edildi.

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Ayrıca şüphelilerin, himayeleri altındaki hesapçılar aracılığıyla hesaplara yatırılan suç gelirlerinin bankalardan nakit olarak çekilmesini veya kripto varlık platformlarına aktarılmasını organize ettikleri öne sürüldü.

IBAN hesaplarına büyük operasyon: 20 kişi gözaltına alındı - Resim : 3

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

IBAN hesaplarına büyük operasyon: 20 kişi gözaltına alındı - Resim : 4

Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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