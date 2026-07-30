'İade makinesi nerede' derdi bitti: Mahalle bakkalları da depozito noktasına dönüştü

İstanbul'da market, bakkal ve büfeler, ücretsiz dağıtılan el terminalleriyle depozitolu ambalaj iadesi almaya başladı. Esnaf her ambalaj için 50 kuruş teşvik kazanırken vatandaşlar 1 TL depozito bedelini DOA Cüzdan hesaplarına yüklüyor.

Türkiye Çevre Ajansı'nın (TÜÇA) geliştirdiği Mobil DOA uygulamasıyla depozitolu ambalaj iade noktaları artık mahalle aralarına kadar ulaştı. Depozito iade makinesi bulunmayan semtlerdeki market, bakkal ve büfelere ücretsiz dağıtılan el terminalleri sayesinde vatandaşlar ambalajlarını en yakın esnafa teslim edebiliyor.

15 DAKİKADA 200 AMBALAJ

Depozitolu ambalajlarını market, bakkal ve büfelere getiren vatandaşlar, terminaldeki karekodu cep telefonuyla okutarak iade işlemini başlatabilecek. Ardından DOA logolu içecek ambalajlarının barkodları cihaza okutularak sisteme kaydedilecek.

Doğrulanan ambalajların verisi anlık olarak dijital altyapıya aktarılarak, 1 TL depozito bedeli doğrudan vatandaşın DOA Cüzdan hesabına düşecek.

Market sahibi Ercan İnci uygulamanın kullanım kolaylığına ve hızına dair, "Yaklaşık 15 dakika içerisinde 150 ila 200 ambalaj iadesi alabiliyoruz. Esnafı zorlayacak bir sistem değil" açıklamaısnd abulundu.

ESNAFA TEŞVİK, VATANDAŞA ERİŞİM KOLAYLIĞI

Sisteme dahil olmak isteyen esnaflar Depozito Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden başvu yapabilecek. Talepleri onaylanan işletmelere terminal ücretsiz teslim edilecek. Esnaf, teslim aldığı her ambalaj için 50 kuruş teşvik ödemesi alıyor.

DOA projesinin kapsama alanının genişletilmesi konusunda TÜÇA Çevre Mühendisi Aybike Mısır, "Mobil DOA cihazımızla depozito sisteminde yeni bir aşamaya geçmiş olduk. Buradaki amaç, her vatandaşın rahatlıkla erişebileceği noktaların yaygınlaşması" dedi. Mısır, hem iade makinelerinin yaygınlaştırılmasının hem de esnaf aracılığıyla iade noktalarının artırılması çalışmalarının süreceğini belirtti.

"GELECEĞIMIZ İÇIN ÖNEMLİ BİR ADIM"

Uygulamayı değerlendiren Musa Yetimova, "Bu uygulamanın mahalle bakkallarına verilmesi çok güzel olmuş. Geleceğimiz, çocuklarımız ve doğamız için önemli bir adım" diye konuştu. Ahmet Arı ise "Vatandaşlarımızın market aramasına gerek kalmadı. El terminali sayesinde iadelerini daha kolay ve hızlı yapabiliyorlar. Ayrıca esnaf için de ek bir gelir kaynağı oldu" dedi.

(DHA)