Huzurevlerinde yaşlı nüfusu alarmı: 500'den fazla ilçeden kalabalık

Türkiye'de yaşlı nüfusun giderek artması, yaşlıların bakım ve barınma ihtiyacını yeniden gündeme taşıdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, milletvekillerinin yaşlıların bakım ve barınma hizmetlerine ilişkin yazılı soru önergelerini yanıtladı.

Göktaş'ın verdiği bilgilere göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı 178 huzurevi ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 15 bin 263 yaşlıya bakım hizmeti veriliyor. Bunun yanında Türkiye genelinde 290 özel huzurevi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait 18 huzurevi bulunuyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, özel kuruluşlar da dahil edildiğinde huzurevlerinde kalan yaşlıların sayısı 30 bine yaklaşıyor.

500'DEN FAZLA İLÇENİN NÜFUSUNU GERİDE BIRAKIYOR

Huzurevlerinde kalan yaklaşık 30 bin kişi, Türkiye'deki yaşlı nüfusun bakım ihtiyacının boyutunu ortaya koyuyor. Bu sayı, ülkedeki 500'ün üzerinde ilçenin nüfusundan daha fazla.

Ancak huzurevlerindeki kapasite, artan ihtiyaç karşısında tek başına yeterli bir çözüm olarak görülmüyor. Bakan Göktaş, bakım ihtiyacı bulunan yaşlılara yalnızca kurumsal bakım değil, evde bakım yardımı ve gündüzlü bakım hizmetleri gibi toplum temelli hizmetlerin de sunulduğunu belirtti.

Gündüz hizmetleriyle yaşlıların alışkın oldukları çevreden kopmadan aileleri ve yakınlarıyla birlikte yaşamaya devam etmeleri, günlük yaşam becerilerini korumaları ve aktif yaşlanmaları hedefleniyor. Bakanlık, Türkiye genelindeki gündüz hizmet merkezlerinin sayısının artırılmasını planlıyor.

HUZUREVLERİNDE SIRA BEKLEME NEDENLERİ

Bakan Göktaş, huzurevlerinde yaşanan yoğunluğun yalnızca yatak kapasitesiyle açıklanamayacağını da belirtti. Huzurevine başvuran yaşlıların yaş ortalamasının 78 olduğunu aktaran Göktaş, sıra bekleme nedenleri arasında tek kişilik oda talebi, bölgesel iklim ve beslenme alışkanlıkları, doğup büyünülen şehirde kalma isteği ve tercih edilen huzurevindeki uygun bölümün dolu olması gibi nedenlerin bulunduğunu ifade etti.

Özellikle büyük şehirlerde ve talebin yoğun olduğu belirli huzurevlerinde yığılmalar yaşandığını belirten Göktaş, başka illerde boş yer bulunmasına rağmen bazı yaşlıların bulundukları şehirde veya tercih ettikleri huzurevinde kalmak için sırada beklemeyi tercih ettiğini kaydetti.

YENİ KAPASİTE İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bakanlığın verilerine göre, huzurevi sayısının ve yatak kapasitesinin artırılması için yeni yatırımlar da gündemde. Bu kapsamda 710 yatak kapasiteli 6 yaşlı bakım kuruluşunun açılması planlanıyor.

Ayrıca 24 huzurevinin inşaatı devam ediyor. Bunlardan 14'ünün 2027 yılında tamamlanması öngörülüyor. Bunun yanı sıra 26 huzurevi etüt-proje aşamasında bulunuyor. Projeleri tamamlanan kuruluşların 2027 yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na inşaat olarak teklif edilmesi planlanıyor.

Kamu huzurevlerindeki kapasitenin sınırlı olması, özel huzurevlerini de yaşlı bakımının önemli aktörlerinden biri haline getiriyor. Ancak özel kuruluşlarda bakım hizmetlerinin ücretleri, özellikle düzenli geliri sınırlı yaşlılar ve aileleri açısından önemli bir maliyet oluşturuyor.

Bu tablo, yaşlı bakımında yalnızca yeni huzurevleri inşa edilmesinin değil, erişilebilir, nitelikli ve farklı gelir gruplarına hitap eden bakım modellerinin geliştirilmesi ihtiyacını da ortaya koyuyor.

Türkiye'de yaşlı nüfusun artmaya devam etmesi, bakım ihtiyacının da önümüzdeki yıllarda daha fazla hissedileceğine işaret ediyor. Huzurevlerinin kapasitesinin artırılması kadar, yaşlıların mümkün olduğunca kendi evlerinde ve sosyal çevrelerinden kopmadan yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlayacak hizmetlerin yaygınlaştırılması da yaşlı bakım politikasının temel başlıklarından biri haline geliyor.