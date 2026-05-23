Niğde’nin Çiftlik ilçesinde çıkan husumet tartışmasında 16 yaşındaki Gökdeniz D., 28 yaşındaki Samet Akçar’ı tabancayla başından vurarak ağır yaraladı. Hayati tehlikesi olan Akçar hastaneye kaldırılırken, şüpheli silahıyla yakalanıp gözaltına alındı.

Husumetlisini başından vurdu: 16 yaşındaki şüpheli yakalandı

Niğde’nin Çiftlik ilçesinde çıkan tartışmada 16 yaşındaki Gökdeniz D., 28 yaşındaki husumetlisi Samet Akçar’ı tabancayla başından vurarak ağır yaraladı.

Olay, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Şeyhler Köyü’nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Gökdeniz D. ile Samet Akçar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gökdeniz D., tabancayla Samet Akçar’a ateş açtı.

Başından vurulan Akçar, kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ NEDENİYLE BAŞKA BİR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akçar, ambulans ile Çiftlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Akçar, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

16 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından inceleme başlatan jandarma ekipleri, şüpheli Gökdeniz D.’yi olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

