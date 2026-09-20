Husumetlilerini vurmak istedi, başkasını yaraladı

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki bir çay bahçesinde oturan husumetlilerine tabancayla ateş açan Y.C.'nin (18), başka masada oturan ve olayla ilgisi olmayan S.K.’yi yaraladı. Bacağından 2 kurşunla yaralanan S.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HUSUMETLİLERİNE ATEŞ AÇTI

Olay, saat 23.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Topçu Asım Mahallesi İzmir Caddesi’ndeki bir çay bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre Y.C., aralarında husumet bulunan kişilerin çay bahçesinde oturduğunu öğrenerek adrese geldi. Belinden çıkardığı tabancayla gruba doğru ateş açan Y.C.’nin hedefindeki kişiler kaçarken, silahtan çıkan kurşunlardan bazıları başka masada oturan S.K.’ye isabet etti.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından 2 kurşunla yaralanan S.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Saldırının ardından olay yerinden kaçan Y.C.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.