Hüseyin Özkahraman yazdı: Siyasette kronikleşen vakalar

Hüseyin Özkahraman, “Siyasette kronikleşen vakalar” başlıklı yazısında, yıllardır makam ve adaylık peşinde koşan siyasetçileri eleştirel bir dille kaleme aldı.

Hüseyin Özkahraman'ın yazısı şöyle:

Bıkmıyorlar…

Utanmıyorlar…

Yorulmuyorlar…

Eski Beşiktaş tribünlerinin meşhur tezahüratı vardı:

“Bir iki üç yetmez,

Dört beş altı olsun,

Metin Ali Feyyaz Rıza,

Beşiktaş’ım şampiyon olsun…”

Tribünler bu marşı söylerken coşardı.

Bazı siyasetçiler ise bu sözleri kendilerine uyarlamış olacak ki;

Bir dönem yetmez…

İki dönem yetmez…

Üç dönem yetmez…

Dört, beş, altı, yedi dönem olsun…

Milletvekilliği olsun…

Belediye başkanlığı olsun…

Parti yöneticiliği olsun…

Ne olursa olsun ama mutlaka bir makam olsun!

Öyle bir özgüvenleri vardır ki, sanki memlekette kendilerinden başka kimse yoktur. Sanki bulunmaz Hint kumaşıdırlar. Sanki siyaset onların doğuştan kazanılmış hakkıdır.

Yıllar geçer…

Kuşaklar değişir…

Ülkenin sorunları değişir…

Toplum değişir…

Ama onların adaylık hayalleri hiç değişmez.

Seksenine, doksanına gelmiş olsalar bile hâlâ bir sonraki seçimin hesabını yaparlar. Hâlâ bir makamın, bir görevin, bir koltuğun peşindedirler.

Oysa siyaset, ömür boyu sürecek bir kariyer planı değildir.

Siyaset, topluma hizmet etmenin araçlarından biridir.

Bir insanın belli bir yaştan sonra kendisine şu soruyu sorması gerekir:

“Ben daha ne olacağım?” değil,

“Ben bu topluma ne bıraktım?”

Çünkü gerçek başarı sürekli aday olmak değildir.

Gerçek başarı iz bırakmaktır.

İnsan yetiştirmektir. Yeni kadrolar oluşturmaktır.

Kendisinden sonra gelecek kuşaklara alan açabilmektir. Ne yazık ki siyasette kronikleşmiş bazı vakalar için asıl mesele dava değil, mücadele değil, toplumsal sorumluluk da değildir.

Asıl mesele görünür olmaktır.

Sahnede kalmaktır.

Mikrofonu elden bırakmamaktır.

Bir görev biter, yenisini isterler.

Bir kapı kapanır, başka bir kapıyı zorlarlar.

Bir makam olmaz, başka bir makamın hesabını yaparlar.

Hayatlarının merkezinde siyaset değil, makam vardır.

Topluma hizmet değil, kişisel hırs vardır.

Sonra da gençler neden siyasete ilgi göstermiyor diye sorarlar.

Cevabı çok basittir:

Çünkü yer açmıyorlar.

Gençlere “gelin siyaset yapın” demek kolaydır.

Asıl mesele mikrofonu devredebilmektir.

Yetkiyi paylaşabilmektir.

Karar masasında yeni insanlara yer verebilmektir.

Olgunluk her seçim döneminde yeniden ortaya çıkmak değildir.

Olgunluk, zamanı geldiğinde geri çekilmeyi bilmektir.

Olgunluk, koltuğa yapışmak değil, koltuğu devredebilmektir.

Olgunluk, kendisini vazgeçilmez sanmak değil; kurumların kişilerden daha büyük olduğunu kabul edebilmektir.

Çünkü hiç kimse vazgeçilmez değildir.

Hiçbir makam kimsenin tapulu malı değildir.

Hiçbir siyasi hareket tek bir kişinin etrafında dönmez. Gerçek siyasetçi görevdeyken alkışlanan değil, görevden ayrıldıktan sonra da saygıyla anılan kişidir.

İnsanın değeri kaç kez aday olduğuyla değil, kaç insan yetiştirdiğiyle ölçülür.

Bugün siyasetin ihtiyacı olan şey daha fazla koltuk kavgası değil; daha fazla akıl, daha fazla bilgelik ve daha fazla sorumluluk duygusudur.

Bazen en büyük hizmet öne çıkmak değildir. Bazen en büyük hizmet bir adım geri çekilip başkalarının önünü açabilmektir.

“SİYASETE GİRMEK KOLAYDIR, ÇIKMAK ZORDUR"

Ve belki de siyasette en zor sınav budur:

Sahneyi kimse zorlamadan, alkış istemeden ve ardında iyi bir iz bırakarak terk edebilmek…

Ne güzel değil mi?

Demirel’in meşhur sözüyle bitirelim:

“Siyasete girmek kolaydır, çıkmak zordur."