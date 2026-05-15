Hürriyet'in dev tesisi parçalandı! 1.8 milyar dolarlık değerden hurdalığa

T24 yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü köşesinde 'geleneksel medyanın çöküşünü' simgeleyen çarpıcı bir videoyu köşesine taşıdı. Özkök, süreci ve basının geldiği son noktayı şu sözlerle özetledi:

"Bir dönem Türkiye hikâyesi yazmıştı o binada basılan Hürriyet, Milliyet, Posta, Radikal, Fanatik, Meydan, Gözcü, Vatan ve öteki gazeteler… Türkiye’nin gündemine oturan kim bilir kaç manşet oradan yüklenmişti dağıtım kamyonlarına… Hurdacıların elinde paramparça edilen bu baskı makineleri sadece 'Hürriyet’in sonu' değildir. Kâğıt gazetenin de sonudur…"

MATBAADAN HURDALIĞA

Özkök'e ulaşan ve geçtiğimiz günlerde Ankara'da cep telefonuyla kaydedilen görüntüler, Hürriyet'in elindeki son büyük baskı tesisi olan Ankara Matbaası'nın son günlerini kayda geçirdi. Özkök'ün aktardığı bilgilere göre, tesisin kapatılmasının ardından baskı makineleri önce satışa çıkarıldı. Mısırlı bir şirket makinelerle ilgilendi ancak satın alma işlemi gerçekleşmedi. Bunun üzerine makineler, ham demir olarak parçalanmak üzere hurdacılara satıldı.

Özkök, hurdacıların kaynak makineleri ve çekiçlerle tesisi parçalamasını, "Görevini tamamladıktan sonra hurdacıların eline terkedilen görkemli bir transatlantiğin son yolculuğu" sözleriyle tanımladı. "Gelen medyanın, giden medyanın cenazesini cep telefonuyla belgelediğini" belirten Özkök, bu görüntülerin sadece Hürriyet'in değil, eski medyanın da sembolik sonu olduğunu ifade etti.

1.8 MİLYAR DOLARLIK DEĞERDEN DEMİR YIĞININA

Aydın Doğan'ın 1994 yılında Hürriyet'i satın almasının ardından başlatılan altyapı yatırımlarıyla İstanbul Halkalı, İzmir ve Ankara tesisleri inşa edilmişti. Özkök, Ankara tesisinin 28 Eylül 1997 tarihinde, Yalçın Balcı'nın inşasıyla, Aydın Doğan ve onlarca bakanın katılımıyla açıldığını hatırlattı. Törende dönemin Doğan Medya Grubu Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ konuşma yapmıştı.

Hürriyet'in zirve yıllarını 2007-2008 olarak işaret eden Özkök, o dönem kurumun 1.8 milyar dolar pazar değerine ulaştığını, yılda 300 milyon dolara yakın ilan geliri elde ettiğini ve devlet bankalarından hiçbir kredi kullanmadığını vurguladı. Özkök'ün paylaştığı verilere göre, o yıllarda Doğan Grubu, Springer'den sonra Avrupa'nın en büyük ikinci medya grubuydu ve Almanya'nın en büyük televizyon grubu Pro7/RTL için 5 milyar dolarlık teklif vermişti. Aydın Doğan ise Dünya Yayıncılar Birliği Başkan Yardımcısı konumundaydı.

BASIN TARİHİ MÜZESİNDEN HAYALET OFİSLERE

Hurdacıların parçaladığı makinelerde yıllarca Türkiye'nin en çok okunan yazarlarının metinleri basıldı. Özkök yazısında bu isimleri şöyle sıraladı:

Oktay Ekşi, Mehmet Ali Birand, Hasan Cemal, Taha Akyol, Emin Çölaşan, Bekir Coşkun, Yılmaz Özdil, Uğur Dündar, Hasan Pulur, Sedat Ergin, Fatih Altaylı, Murat Bardakçı, İlber Ortaylı, Soner Yalçın, Mehmet Y. Yılmaz, Derya Sazak, Fikret Bila, Hadi Uluengin, Güngör Uras, Fatih Çekirge, Haluk Şahin, Zeynep Oral, İsmet Berkan, Yalçın Doğan, Umur Talu, Kanat Atkaya, Tuğrul Eryılmaz, Perihan Mağden, Murat Belge, Cengiz Çandar, Şahin Alpay, Osman Ulagay, Ahmet Altan, Yıldırım Türker, Rauf Tamer, Doğan Hızlan, Ayşe Arman, Serdar Turgut, Güneri Cıvaoğlu, Yavuz Gökmen, Nazlı Ilıcak, Melih Aşık, Güngör Mengi, Vahap Munyar, Sami Kohen, Enis Berberoğlu, Pakize Suda, Osman Müftüoğlu, Rahmi Turan, Necati Doğru, Ege Cansen, Ali Gevgili ve Ahmet Hakan.

Ayrıca Oğuz Aral'ın Gır Gır sonrası dönemi ve Latif Demirci'nin "Press Bey" karakteri de bu tesislerde basılmıştı. Ancak geldiğimiz noktada kâğıt basının tirajları hızla eridi. Özkök, Türkiye'nin en çok gazete satan bayilerinden biri olan İstanbul Bebek'teki büyük bayinin kapanarak çiçekçi dükkânına dönüşeceğini de haberine ekledi. The New York Times gibi gazetelerin dijital dönüşümlerini tamamladığını belirten Özkök, klasik Türk medyasını bir "Kafka Romanı"na benzetti ve bu kurumları "Her sabah evlerinden çıkıp, olmayan bir iş yerine giden hayalet gazetecilerin hayalet ofisleri" olarak tanımladı.

İKTİDARIN MEDYA POLİTİKASININ İFLASI VE YENİ MEDYA DÜZENİ

Yıkım görüntülerinin siyasi bir boyutu olduğunu da belirten Özkök, iktidarın iletişim politikalarını belirleyenlerin bu videoyu dikkatle izlemesi gerektiğini ifade etti. Özkök, süreci iktidarın politikaları açısından değerlendirerek, "Klasik medyanın yüzde 90’ına sahip olup da yüzde 10’unun yarattığı etkiyi yaratamamanın çaresizliğinin fon müziği" tespitinde bulundu. Görüntülerin, AKP'nin metropol şehirlerdeki hezimetinin montajsız belgeseli olduğunu savundu.

Hürriyet'i yönetenlerin de eski dönemin geri gelmeyeceğini bildiğini belirten Özkök, eski medyanın bulunduğu durumu "otopsi masasındaki ceset" olarak niteledi. Süreci, Sanayi Devrimi sonrası buharlı makinelerin hurdacıya gitmesine benzeten yazar, Fellini'nin "Amarcord" filmine ve "Et la nave va" (Ve gemi gidiyor) repliğine atıf yaptı. Yeni dönemin devasa tesislere veya amiral gemilerine değil, "motoru güçlü, hızlı küçük teknelere" ait olduğunu vurgulayan Özkök; patronsuz ve baskı makinesiz bu düzende bir cep telefonunun, hurdacıdaki matbaadan daha büyük bir güç haline geldiğini belirtti. Özkök, yazısını "Karaip Korsanları" filmindeki Kaptan Jack Sparrow'un "Şimdi ufuklar bizim" repliğiyle sonlandırdı.