Hulusi Akar Türk balıkçının öldüğü saldırı hakkında konuştu: Açıklamak uygun değil

AKP Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, komisyonun dünkü toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhuriyet gazetesinin Karadeniz'de yaşanan tekne saldırısına ilişkin yönelttiği, "Saldırıyı kimin yaptığı belli mi? Olay münhasır ekonomik bölgede mi yoksa karasularında mı gerçekleşti? Hangi önlemler alınıyor?" sorularından "fail" ile ilgili olanı yanıtsız kaldı. Akar, "Kimin yaptığı belli mi?" sorusuna sadece, "Çalışılıyor, şimdi açıklamak pek uygun değil" karşılığını verdi.

"TEDBİRİMİZ NET VE SERT OLUR"

Akar, gazetecilerin diğer soruları üzerine olayın takip edildiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Olay detaylı bir şekilde ilgili makamlar tarafından takip ediliyor. Gerekli tedbirler alındı, alınıyor. İkazlar yapıldı, yapılıyor. Yapılması gereken tedbirler neyse, yapılacak. Bu konuda herhangi bir endişeniz olmasın. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın da çok açık ve net ifade ettiği gibi, bize karşı yönelen tehdit ve risklere karşı biz her türlü olayı yakından takip ediyoruz, ilgili makamlarımız değerlendiriyor. Cumhurbaşkanımız, 'Tedbirimiz net ve sert olur' dedi."

"ONA DA BAKARIZ"

Karadeniz’de Türk balıkçının ölümüyle sonuçlanan saldırı, komisyon toplantısı sırasında da CHP'li Ertuğrul tarafından gündeme getirildi. Komisyon Başkanı Hulusi Akar, bu hatırlatma üzerine yalnızca "Ona da bakarız" dedi ve konu toplantı boyunca bir daha gündeme gelmedi.

İTİRAZ EDİLEN YASA TEKLİFİ OYÇOKLUĞUYLA GEÇTİ

Millî Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet’in de katıldığı komisyonun asıl gündemi olan uzman erbaş kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 17 maddelik yasa teklifi ise muhalefetin eleştirilerine rağmen oyçokluğuyla kabul edildi.

Muhalefet milletvekilleri teklifin özellikle 1, 2, 7 ve 8. maddelerine Anayasa'ya ve hakkaniyete aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz etti. İtiraz edilen 1 ve 2. maddeler, ordudan ayrılan tabiplerin bir süre kamu ve özel kuruluşlarda çalışamaması hükmünü içeriyor. 7. madde, terör ve benzeri gerekçelerle Millî Savunma Bakanlığından ihraç edilen personelin orduya geri dönebilmesini kararın nihaileşmesi şartına bağlarken; 8. madde ise kamulaştırmaya yönelik hususları kapsıyor. Toplantıda, benzer bir yasanın daha önce Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) döndüğü de hatırlatıldı.

SALDIRI 5 HAZİRAN'DA GERÇEKLEŞMİŞTİ

5 Haziran’da Karadeniz’de, Kırım Adası’nın Sivastopol kenti yakınlarında bir Türk balıkçı teknesi saldırıya uğramış ve teknede bulunan balıkçı Cüneyt Varlık yaşamını yitirmişti. Olayın ardından Cumhuriyet’e konuşan Rusya Büyükelçisi Sergey Verşinin, "Rusya, Kiev rejiminin yaptığı gibi sivil gemilere veya yük gemilerine saldırmamakta ve terörist yöntemlerini kullanmamaktadır" diyerek suçlamaları reddetmişti. Türk Dışişleri kaynakları ise olaya dair "Tüm taraflara mesaj verildi" bilgisini paylaşmıştı.