Halk TV Türkiye HSK'dan ağır ceza mahkemeleri kararı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), yeni kurulan dört ağır ceza mahkemesinin yargı çevrelerini belirledi. Karar Resmî Gazete’de yayımlandı.

HSK Genel Kurulu, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün yeni kurulan Sandıklı, Serik, Suşehri ve Ortaca Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı çevrelerine ilişkin teklifini değerlendirerek karara bağladı.

YARGI ÇEVRELERİ YENİDEN BELİRLENDİ

HSK’nın kararına göre:

Sandıklı ilçesi, Afyonkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi’nin yargı çevresinden çıkarılarak, Sandıklı Ağır Ceza Mahkemesi’nin yargı çevresi “Sandıklı, Hocalar ve Kızılören” ilçeleri olarak belirlendi.

Serik ilçesi, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi’nin yargı çevresinden çıkarılarak, Serik Ağır Ceza Mahkemesi’nin yargı çevresi “Serik” ilçesi olarak tespit edildi.

Suşehri ilçesi, Şebinkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi’nin yargı çevresinden çıkarılarak, Suşehri Ağır Ceza Mahkemesi’nin yargı çevresi “Suşehri, Akıncılar, Gölova, İmranlı ve Koyulhisar” ilçeleri olarak belirlendi.

Ortaca ilçesi, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi’nin yargı çevresinden çıkarılarak, Ortaca Ağır Ceza Mahkemesi’nin yargı çevresi “Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz” ilçeleri olarak belirlendi.

FAALİYETLE BİRLİKTE UYGULANMAYA BAŞLANACAK

Karar, söz konusu mahkemelerin faaliyete geçirildiği tarihten itibaren uygulanmaya başlanacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
