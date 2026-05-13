HSK'da yeni dönem: Müfettişlere '5 yıl' şartı getirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu'nda alınan yeni karara göre, Teftiş Kurulu'nda görev yapan müfettişlerin, ayrılma ve tayin talebinde bulunabilmek için 5 yıl boyunca görev yapmak zorunda olacak.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, yeni bir ilke kararı aldı. Yeni düzenlemeyle Teftiş Kurulu'nda görev yapan müfettişlerin; ayrılma ve tayin taleplerine yönelik önemli bir düzenlemeye gidildi.

4 MÜFETTİŞİN AYRILMA TALEBİ '5 YIL' ZORUNLULUK GETİRDİ

Ekran Haber'in haberine göre, HSK Teftiş Kurulu’nda görev yapan 4 müfettiş, ayrılma talebinde bulundu.

Müfettişlerin talebi, HSK Genel Kurul gündeminde görüşüldü. Yapılan değerlendirme sonucunda 3 müfettişin talebi reddedildi.

KURULDAN "İLKE" KARARI ÇIKTI

HSK Genel Kurulu'nda alınan karara göre, Teftiş Kurulu'nda 5 yılın altında görev yapan müfettişlerin ayrılma veya tayin taleplerinin değerlendirmeye alınmaması yönünde "ilke" kararı alındı.

Yeni düzenlemeye göre, 5 yılını doldurmayan müfettişlerin ayrılma talepleri, bundan sonra istisnai durumlar dışında kabul edilmeyecek.

Buna göre, özel mazereti bulunmayan müfettişlerin tayin talepleri değerlendirme dışı bırakılacak.

GEREKÇE: KURUMSAL HAFIZA VE İSTİKRAR

Kurulun aldığı ilke kararının gerekçesi ise, "Teftiş Kurulu'ndaki kurumsal hafızanın korunması ve denetim mekanizmasında istikrarın sağlanması" şeklinde açıklandı.

