HSK'da yeni dönem: Müfettişlere '5 yıl' şartı getirildi
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu’nda alınan yeni karara göre, Teftiş Kurulu’nda görev yapan müfettişlerin, ayrılma ve tayin talebinde bulunabilmek için 5 yıl boyunca görev yapmak zorunda olacak.
4 MÜFETTİŞİN AYRILMA TALEBİ '5 YIL' ZORUNLULUK GETİRDİ
Ekran Haber'in haberine göre, HSK Teftiş Kurulu’nda görev yapan 4 müfettiş, ayrılma talebinde bulundu.
Müfettişlerin talebi, HSK Genel Kurul gündeminde görüşüldü. Yapılan değerlendirme sonucunda 3 müfettişin talebi reddedildi.
KURULDAN "İLKE" KARARI ÇIKTI
HSK Genel Kurulu'nda alınan karara göre, Teftiş Kurulu'nda 5 yılın altında görev yapan müfettişlerin ayrılma veya tayin taleplerinin değerlendirmeye alınmaması yönünde "ilke" kararı alındı.
Yeni düzenlemeye göre, 5 yılını doldurmayan müfettişlerin ayrılma talepleri, bundan sonra istisnai durumlar dışında kabul edilmeyecek.
Buna göre, özel mazereti bulunmayan müfettişlerin tayin talepleri değerlendirme dışı bırakılacak.
GEREKÇE: KURUMSAL HAFIZA VE İSTİKRAR
Kurulun aldığı ilke kararının gerekçesi ise, "Teftiş Kurulu'ndaki kurumsal hafızanın korunması ve denetim mekanizmasında istikrarın sağlanması" şeklinde açıklandı.