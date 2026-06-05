Antalya, Akseki'ye bağlı Cevizli Mahallesi'nde babasından devraldığı 400 dekarlık alanda kuru çiçek üreten ve ürünlerini yurt dışına ihraç eden Vehbi Süleyman Özdemir, geçen yıl yeni bir alana adım attı. Hollanda'dan getirdiği şakayık köklerini kasım ayında 8 dekarlık bir alanda toprakla buluşturan Özdemir, bu yılın mayıs ayında ilk hasadını yaptı.

Özdemir, 8 bin 600 kökle deneme amaçlı başladığı üretimden ilk yılda bile memnun edici sonuç aldığını belirterek "Şakayığın bölgemizde alternatif bir ürün olabileceğini düşündük, denedik ve olumlu sonuç aldık" dedi.

SOĞUK İKLİM VE YÜKSEK RAKIM ŞART

Şakayık üretiminde soğuk iklim ve yüksek rakım belirleyici etkenler arasında yer alıyor. Cevizli Mahallesi'nin bin 100 metrelik rakımı bu koşulları doğal olarak karşılıyor. Özdemir, tesislerinde bulunan 40 metrekarelik soğuk hava deposunda hasat edilen çiçekleri yaklaşık 45 gün boyunca depolayarak raf ömrünü uzatabildiklerini aktardı.

DÜĞÜN SEKTÖRÜNDEN YOĞUN TALEP VAR

Şakayık, son yıllarda özellikle düğün ve organizasyon sektöründe aranan değerli bir kesme çiçek haline geldi. Hem Türkiye'deki çiçekçiler hem de yurt dışındaki organizasyon firmaları bu türe yoğun talep gösteriyor.

Özdemir, şakayığın en önemli avantajını şöyle özetledi: "Çok yıllık bir bitki olması en önemli özelliklerinden biri. Bir kez dikildiğinde uzun yıllar boyunca ürün alınabiliyor ve her yıl verimi artıyor. Bu yönüyle üreticiler için önemli bir alternatif oluşturuyor."

İHRACAT POTANSİYELİ YÜKSEK

Türkiye'de şakayık üretiminin son yıllarda yaygınlaşmaya başladığına dikkat çeken Özdemir, ürünün Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede kesme çiçek olarak talep gördüğünü vurguladı. Antalya genelinde de üretimin artış eğiliminde olduğunu belirten Özdemir, firma bünyesinde üretim miktarını artırmayı planladıklarını söyledi.

(AA)