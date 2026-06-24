H.K.G. skandalında sahte kemik yaşı raporu düzenleyenlere hapis cezası

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran H.K.G. dosyasında, mağdurun yaşını olduğundan büyük göstermek amacıyla düzenlendiği sahte kemik yaşı raporuna ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme, sahte rapor sürecinde rol aldıkları belirlenen dört sanığı 5’er yıl hapis cezasına çarptırırken, bazı sanıklar hakkındaki dava zamanaşımı nedeniyle sona erdi.

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken Kadir İstekli ile "evlendirerek" cinsel istismara uğramasına neden oldu.

Dosyadaki bilgilere göre H.K.G., 2012 yılında adet düzensizliği şikayetiyle hastaneye başvurdu. Muayeneyi gerçekleştiren doktor, yaşının küçük olması nedeniyle durumu emniyet birimlerine bildirdi. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa H.K.G.’nin yaşının belirlenmesine yönelik bir rapor sunuldu.

Haydarpaşa Numune Hastanesi’nden alındığı belirtilen raporda, gerçekte 14 yaşında olan H.K.G.’nin kemik yaşının 21 olduğu yönünde tespitte bulunuldu. Söz konusu rapor doğrultusunda yürütülen soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. Ancak daha sonra yapılan incelemelerde, kemik yaşı testleri ve röntgen işlemleri sırasında H.K.G. yerine yetişkin bir kadının kullanıldığı ve bu yöntemle yaşın büyük gösterildiği ortaya çıktı.

HAPİS CEZASI

Cumhuriyet'teki habere göre sahte rapor düzenlenmesine ilişkin açılan davada kararını açıklayan mahkeme, Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel, Mehmet Emin Marankoz ve Kubilay Şimşek’in “kamu görevlisinin azmettirilmesi suretiyle resmi belgede sahtecilik” suçunu işlediklerine hükmetti. Mahkeme, dört sanığın her birine ayrı ayrı 5 yıl hapis cezası verdi.

Kararın gerekçesinde, hastane çalışanı Kubilay Şimşek’in mağdur yerine başka bir kişiyi röntgen işlemine yönlendirdiği, diğer sanıkların ise sahte raporun hazırlanması sürecinde birlikte hareket ettiği değerlendirmesine yer verildi.

Öte yandan sanıklardan doktorlar Arif Kemal Özalp, Mahir Orhan Berker ve Melek Gözde Luş hakkında açılan davalar ise zamanaşımı nedeniyle düşürüldü.