Hizbullah'ın ölüm timindeki isim serbest bırakıldı! Erdoğan'a 5 sayfalık mektup yazmıştı

Batman Hizbullah davası hükümlüsü Abdullah Önen serbest bırakıldı. Geçen yıl kamuoyuna yansıyan kayıtlarda Önen'in tahliye tarihinin 2033 olduğu belirtiliyordu. Kısa Dalga'dan Hale Gönültaş'ın haberine göre dosyada bugün cevabı verilmeyen temel konu, 2033 olarak belirlenen tahliye tarihini değiştiren infaz hesabının nasıl yapıldığı oldu. Hangi kurul kararlarının alındığına ve koşullu salıverme hesabının neye göre yapıldığına ilişkin yetkili makamlar tarafından yeni bir açıklama yapılmadı.

Bu tahliyenin öncesinde Önen'in adı, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği beş sayfalık el yazısı mektupla gündeme gelmişti. Sözcü gazetesinin geçtiğimiz yıl yayımladığı habere ve mektubun kamuoyuna yansımasına üzerine Adalet Bakanlığı bir açıklama yapmıştı. Bakanlık, Önen'in açık cezaevine ayrılması işleminin 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirildiğini bildirmiş; mektubun infaz sürecini etkilediği yönündeki iddiaları reddetmişti. Ancak bu açıklamanın üzerinden yaklaşık bir yıl geçtikten sonra Abdullah Önen'in tahliyesi gerçekleşti.

'İYİ HÂL PUANI' ŞİKAYETİ

Önen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektup, "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla" sözleriyle başlıyordu. Önen, mektubunda 1 Ocak 2021'de yürürlüğe giren iyi hâl düzenlemesini anımsatıyor ve yaklaşık 27 yıldır cezaevinde bulunduğunu belirtiyordu. Açık cezaevine ayrılma süresinin dolmasına rağmen İdare ve Gözlem Kurulu'nun önceki kararlarında iyi hâlli kabul edildiğini, ancak yalnızca Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün uyguladığı 80 puanlık sistem nedeniyle kapalı cezaevinde tutulduğunu yazan Önen, Cumhurbaşkanı'ndan bu uygulamanın yeniden değerlendirilmesini talep etmişti.

'ABBAS' KOD ADIYLA SUİKAST TİMLERİNDEYDİ

Serbest bırakılan Abdullah Önen, Batman'da Hizbullah yapılanmasına yönelik davalarda yargılandı. Mahkeme kararlarına göre, örgütün Batman yapılanmasının silahlı kanadında görev yaptı. "Abbas" kod adını kullanan Önen, suikast timlerinde yer aldı ve gerçekleştirdiği öldürme eylemleri nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edildi. Yargılama boyunca suçlamaları reddeden Önen, ifadelerinin işkence altında alındığını ve adil yargılanmadığını savundu. Geçen yıl avukatı aracılığıyla Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı yeniden yargılama ve infazın durdurulması başvuruları da mahkeme tarafından reddedilmişti.

2011'DEKİ İLK DALGA VE AİHM KARARLARIYLA GELEN İKİNCİ SÜREÇ

Hizbullah davalarındaki tahliyelerin geçmişi 2011 yılına dayanıyor. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 102. maddesinde yapılan değişiklikle uzun tutukluluk sürelerine üst sınır getirilmesi, ilk büyük tahliye dalgasının önünü açtı. Yargılamaları tamamlanmayan Hizbullah ana davasının sanıkları da bu düzenlemeden yararlandı. Tahliye edilenler arasında Cemal Tutar, Edip Gümüş, Mahmut Varol, Abdulkerim Kaya, Mustafa İpek, Mahmut Demir, Sinan Yakut, Şeymus Kınay, Kemal Gülşen ve Fuat Balca yer aldı. Bu isimlerin önemli bir bölümü tahliyelerin ardından firar etti ve haklarında yeniden yakalama kararları çıkarıldı.

İlerleyen yıllarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Anayasa Mahkemesi'nin, Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nde görev yapan askerî hâkimlere ilişkin verdiği kararlar gerekçe gösterilerek yeni bir tahliye süreci başlatıldı. Yeniden yargılama kararlarının önemli bölümünün dayandırıldığı bu kararların ardından Hizbullah davalarında ikinci tahliye dalgası yaşandı. Bu kapsamda toplam kaç hükümlünün tahliye edildiğine ilişkin resmî bir sayı açıklanmadı.

TAHLİYE EDİLEN SANIKLAR BUGÜN TERÖRDEN ARANANLAR LİSTESİNDE

İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar listesinde bugün Hizbullah başlığı altında çok sayıda isim bulunuyor. Listede yer alan Fuat Balca, Mahmut Demir, Kemal Gülşen, Haşim Alabalık, Necmettin Şanlı, Şener Dünük, Emin Ekici, Ramazan Elmas, Ahmet Bozkır, Ahmet Yeşil, Burhan Kılıç, Hakkı Aslan, Hamit Kaya, Lokman Pirizade ve Mahsum Barut gibi isimlerin bir bölümü, geçmiş yıllarda Hizbullah davalarından tahliye edilen sanıklar arasında yer alıyor.