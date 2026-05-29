Hırsızlıktan yakalama kararı vardı ağırlanmadığı devlet makamı kalmadı! Başsavcılık tutanağında yazıldı

Ankara'da yaşayan ve hırsızlık suçundan kesinleşmiş 1 yıl 4 aylık hapis cezası nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Furkan Devecioğlu, yargı ve mülki idare mensuplarıyla peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi. T24'ten Asuman Aranca'nın ulaştığı soruşturma dosyasındaki Marmaris Başsavcısının tutanağına göre olaylar zinciri şöyle gelişti:

29 Nisan günü Marmaris Kaymakamlığı'nı arayan ve kendisini Adalet Bakan Yardımcısının özel kalem müdürü Furkan Demirci'nin koruması olarak tanıtan Muhammet isimli kişi, Demirci'nin gün içerisinde Kaymakam ile Marmaris Başsavcısını ziyaret etmek istediğini belirtti. Kaymakam, Başsavcıya görüşme talebini iletti. Başsavcı, Kaymakama "Emin misin" diye sorarak, Bakan Yardımcısının kalem müdürünün başka bir isim olduğunu bildirdi. Ancak Kaymakam, "Gelsin tanışır teyit ederiz" yanıtını vererek, kendisini Furkan Demirci diye tanıtan şahsı önce makamında ağırladı, ardından önceden yapılmış tekne programına bu kişiyle birlikte katıldı ve sonrasında şahsı yemeğe götürdü.

ANKARA ADLİYESİ'NE HAKİM, TELEFONDA YARGI MENSUPLARIYLA GÖRÜŞTÜRÜYOR

Kaymakam, akşam saatlerindeki yemeğe Marmaris Başsavcısını da davet etti. Davet üzerine restorana gelen Başsavcı, Furkan isimli kişiye kim olduğunu sorduğunda şu yanıtı aldı:

"Bakan Yardımcısının, HSK'daki özel kalem müdürüyüm, asıl kadrom meclis, maaşımı oradan alıyorum, MHP Milletvekili danışmanlığı yapıyorum, memur kadrosundayım, kurumlar arası nakille geçici olarak Hakim Savcılar Kurulunda görevlendirildim. Bakan bey Salı ve Perşembe günleri kurulda, diğer günler kurulda olmadığı için ziyaret edeceği il ve ilçeleri önceden geziyorum. Buraya gelmemde özel bir amaç yok."

Yemek boyunca Furkan Devecioğlu, sürekli bazı kurul üyeleri, meslek büyükleri ve siyasilerle olan yakınlığından bahsetti. Şahıs, yemek masasında hakim ve savcılarla telefonda görüşüp Başsavcı ve Kaymakamı bu kişilere takdim etti. Fethiye Adliyesini de ziyaret ettiğini ve Başsavcısı ile tanışık olduğunu söyleyen Devecioğlu, yemekten sonra beraberindeki iki kişiyle birlikte Kaymakam Kaya'nın misafiri olarak Marmaris Öğretmenevi'nde ücretsiz konakladı.

Öğle saatlerinde Marmaris Başsavcısını makamında ziyaret eden Devecioğlu, burada da HSK üyeleri ve meslek büyükleriyle yakınlığını anlatıp, hakim ve savcılardan gelen tayin taleplerini ilgili kişilere aktardığını ifade etti. Başsavcı, şahsın özellikle Ankara Adliyesi içerisindeki hakim-savcı isimlerine ve mevkilerine son derece hakim olmasını dikkat çekici buldu. Şahıs, adliye ziyaretinin ardından Kaymakam ile tekrar buluşarak bir yemek organizasyonu daha yaptı ve Marmaris'ten ayrıldı.

BAŞSAVCI ARAŞTIRDI: HSK KARTI SAHTE, ŞAHIS HIRSIZLIKTAN ARANIYOR

Şahsın anlatımlarından şüphelenen Başsavcının yaptığı araştırma sonucunda, şahsın Bakan Yardımcısı ile hiçbir irtibatı olmadığı, gerçek isminin Furkan Devecioğlu olduğu ve hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yakalama kararı bulunduğu tespit edildi. Başsavcı Yörük'ün tutanak tutarak resen başlattığı soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Marmaris'ten dönüş yapmış olan Devecioğlu ile beraberindeki Muhammet S. ve S.Y isimli şahıslar Ankara'da gözaltına alındı. Şahısların Marmaris'e geldikleri kiralık aracın ön camında HSK ibareli araç kartı bulundu.

"HSK'YA PROTOKOL KAPISINDAN KİMLİKSİZ GİRERİM"

Gözaltına alınan Devecioğlu ifadesinde, altın kaçakçılığı iddiaları üzerine MHP'den istifa eden bir milletvekilinin bir süreliğine sivil danışmanlığını yaptığını ve resmi kaydı olmasa da Ülkü Ocakları'nda görev aldığını beyan etti. Çok fazla hâkim savcı ve mülki idare amiri tanıdığını belirten Devecioğlu, adliyelere giderek dostlarını ziyaret ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Arada Hakim Savcılar Kurulu'na da ziyarete giderim. Protokol kapısından girdiğim için kimlik bırakmam. Yaklaşık 4-5 ay önce Muhammet ile kurul ziyaretimiz olmuştu."

Beraberindeki Muhammet S. ile bir senedir, S.Y. ile birkaç gündür tanıştığını söyleyen Devecioğlu, 28 Nisan'da Fethiye'ye gidip ertesi gün Fethiye Başsavcısını ziyaret ettiğini belirtti. Marmaris ziyaretini ise şu sözlerle anlattı:

"Yine ortak bir arkadaşım vasıtasıyla Marmaris Kaymakamını ziyaret etmek istedim. Kendi numaramdan Kaymakamlığın santralini aradım. Kastamonu Vali Yardımcısının yakını olduğumu söyleyip randevu talep ettim. Kendi telefon numaramı bıraktım. Kaymakam bey aradı. Kaymakam beye kesinlikle bakan yardımcısının özel kalemi olduğumu söylemedim. Makamına ziyarette bulundum, ona da eski danışman olduğumu söyledim. Bir süre oturup beraber bir organizasyona katıldık. Ardından akşam yemeğine çıktık."

Akşam yemeği ve sonraki süreci ise ifadesinde şöyle detaylandırdı:

"Akşam yemeğinde Kaymakam bey Başsavcı'yı davet etti. Başsavcı'ya kendimi bakan yardımcısının HSK Özel Kalem Müdürü olarak tanıttım. Bakanlıktan personelin beni tanımayacağını söyledim. Bu şekilde söylememin bir nedeni yoktu. Başsavcı hanıma yardımcı olmak istedim. Kaymakam bey bizi konaklamak için öğretmenevine yerleştirdi. Ertesi gün Başsavcılık makamını ziyarette bulundum. Başsavcı hanımla tanıdığım meslek büyüklerini telefonla görüştürdüm. Ortak arkadaşlarımızdan bahsettik. Kararname ile ilgili konuştuk. Oradan ayrılıp Kaymakam bey ile buluştum. Bir süre sonra Başsavcı geldi. Yemek için ayrıldık. Ertesi gün akşam saatlerinde Fethiye adliyesinden hakim ve savcıyla buluştum. Beraber yemek yedik. Ortak arkadaşlarımızdan bahsettik."

Devecioğlu ifadesinin devamında, 3 Mayıs'ta Marmaris'e dönüp Kaymakam ile kafede oturduğunu, Pazartesi günü Ankara'ya dönerken Muhammet S.'nin eşyalarını almak için Isparta'ya uğradıklarını belirterek şunları söyledi:

"Hazır gitmişken ben de Isparta Başsavcısı ile tanışmak istedim. Ortak bir savcı arkadaşımdan randevu almasını istedim. Başsavcı beye kendimi özel kalem olarak tanıtmadım. Sadece bir savcının arkadaşı olarak gittim. Kendimi hiçbir zaman hakim savcı veya özel kalem müdürü olarak tanıtmadım. Bu sıfatla maddi menfaat temin etmedim. Öğretmenevi çıkışında bizden herhangi bir ücret talebi olmadı. Olsaydı benim için çok cüzi bir miktardı. Hemen öderdim."

EVİNDEN SİYASİ PARTİ KARTLARI, TELEFONUNDAN VALİ VE BAŞSAVCILAR ÇIKTI

İfadelerinin ardından Devecioğlu ile koruması olduğu öne sürülen Muhammet S. dolandırıcılık suçundan tutuklandı. Devecioğlu'nun evinde yapılan aramalarda kolluk kuvvetleri, MHP logolu ve üzerinde "MHP Ankara İl Başkanlığı Furkan Devecioğlu İl Yönetim Kurulu Üyesi" yazan tanıtım kartları ile AKP logolu, üzerinde "AK Parti Furkan Devecioğlu Gençlik Kolları Başkanı" yazan kartvizitler ele geçirdi.

Şahsın cep telefonu incelemesinde ise çok sayıda milletvekili, vali, hakim, savcı, başsavcı ve başsavcı vekilleri ile olan fotoğrafları ve yazışmaları tespit edildi. Devecioğlu'nun Fethiye'ye giderek Başsavcıyı ziyaret ettiğini söylediği gün yaptığı bir yazışmada "Muğla Cumhuriyet Başsavcısı, Fethiye Başsavcısı, Muğla Valisi beyefendiler ile beraber görüşme halindeyiz" dediği kayıtlara geçti. Mesaj kayıtlarındaki "Nedim abi Niğde Valisi oldu, hadi gözümüz aydın", "Valimle beraberiz bir yere uğramamız gerekiyor" ve "HSK'dayız Mevlüt Valimle" şeklindeki ifadeler soruşturma dosyasına girdi.