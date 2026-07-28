Hıdırellez'de ekiliyor, yazın toplanıyor: Ata tohumundan üretilip en çok tava ciğerine yakışıyor

Edirne'nin tava ciğerle özdeşleşen Karaağaç acı biberi, Pazarkule Sınır Kapısı yakınındaki 150 dekarlık tarlalarda hasada girdi. Ata tohumundan yetiştirilen ve ulusal marketlere kadar ulaşan biberin bu yılki rekoltesinin 250 tona ulaşması bekleniyor.

Karaağaç acı biberi bu yıl da Edirne'nin gastronomik kimliğini tarladan sofraya taşımaya başladı. Pazarkule Sınır Kapısı yakınındaki üretim alanında düzenlenen hasat etkinliğiyle birlikte yüz işçi biberleri toplamaya koyuldu.

ATA TOHUMUNUN LEZZETİ ULUSAL MARKETLERE ULAŞTI

Bölgenin mikro iklim özellikleri sayesinde kendine has bir tada kavuşan biber, tamamen ata tohumundan yetiştiriliyor. Zorlu üretim sürecine karşın lezzeti gastronomi otoritelerinin takdirini tosi Yunus Sezer, biberin artık sadece tava ciğerin yanında değil ulusal marketlerde de tüketiciye ulaştığını belirtti. Sezer ekim alanının genişletilmesini hedeflediklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Gerçekten de Türkiye'nin çok önemli bir değeri. Fark edilmesi ve herkes tarafından tüketilmesi gereken çok önemli bir değer. Burada tava ciğerle adını duyurdu ama bütün ulusal marketlerde satılarak geniş kitlelere ulaştı ve bunu devam ettirmesini arzu ediyoruz. Bugün ilk hasadı yapıyoruz, bir hasat da eylül sonunda yapılacak."

BİBER İÇİN İDEAL BİR YIL

Üretici Tunahan Ule, fidelerin Hıdırellez'de toprakla buluştuğunu ve temmuz sonunda ilk hasadın alındığını anlattı. Ule bu yılki hava koşullarının bibere yaradığını belirterek "Bu sene güzel bir sene, hava sıcaklıkları 32-33 derece civarında. Biber için iyi bir sene oldu. 150 dekar alandan 250 ton biber almayı bekliyoruz" dedi.

İLK HASAT KURUTULUYOR, İKİNCİSİ SOSA DÖNÜŞÜYOR

Birinci hasattan elde edilen biberler kurutulurken ikinci hasattan acı sos üretiliyor. İşçilerden Aysun Doksat, acısıyla ünlü biberi sıcak havada keyifle topladıklarını söyledi.

(AA)