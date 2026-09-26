Hesabı isteyen köfteciyi kaldırım taşıyla döven saldırgan tutuklandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde hesap yüzünden tartıştığı seyyar köfteciyi darbederek öldüren zanlı tutuklandı.

Altındağ’ın Karapürçek Mahallesi Şehit Harun Aydın Caddesi’nde 6 Eylül gecesi seyyar köfteci Ali Arduç ile müşterisi İzzet Ü. arasında hesap nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Arduç ile İzzet Ü.’nün arkadaşları da kavgaya dahil oldu. Kavga sırasında İzzet Ü., Arduç’u taşla darbederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Arduç, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

16 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Ali Arduç, saldırının üzerinden 16 gün geçtikten sonra hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, İzzet Ü.’nün de aralarında bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İzzet Ü. tutuklandı. Diğer 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)