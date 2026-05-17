Halk TV Türkiye HES suları köyü yuttu: Gece yarısı tahliye kararı

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Kızılçubuk köyünde iki HES savaklarının sularının bırakılmasının ardından taşkın oluştu. Tahliye edilen köyün son hali havadan görüntülendi.

Tokat’ta günlerdir etkili olan sağanak yağış, Kelkit Çayı’nda debinin yükselmesine neden oldu. Tepekışla ve Kılıçkaya HES'lerinin dolu savaklarından bırakılan suların ardından taşkın riski büyürken, Kızılçubuk köyünde alarm verildi. Köye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kapatıldı, vatandaşlar ile ahırlardaki hayvanlar güvenli alanlara sevk edildi.

Taşkın sularının yerleşim alanına ulaşmaması için iş makineleriyle köy çevresinde setler oluşturuldu. Devlet Su İşleri, AFAD, Erbaa Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, su baskınının etkisini azaltmak amacıyla çalışma yürüttü.

Erbaa Kaymakamı Remzi Demir ile Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl de çalışmaları yerinde takip etti. Köydeki son durum dron ile havadan görüntülendi.

köy Kızılçubuk Köyü Muhtarı Hüseyin Ege, “Vatandaş olarak biz de elimizden geleni yapıyoruz. İmkanların tamamı burada. Şu anda eksik diyebileceğimiz bir durum görmüyorum. Tahliyeyi sorunsuz şekilde tamamladık. Gün içinde dönen vatandaşlar oldu ancak akşam yeniden tahliye yapılacak. Suyun ne kadar yükseleceğini bilemediğimiz için köyde kalmak riskli” dedi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Tokat Sel
