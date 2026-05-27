Herkesin tatile çıkmasını bekliyormuş: Boğaz'ı gören gözlerine inanamadı

İstanbul Boğazı, Kurban Bayramı'nın ilk gününde alışık olunmayan turkuaz tonlarına büründü. Güneşli havanın da etkisiyle sahillere akın eden İstanbullular, boğazdaki renk değişimini hayranlıkla izledi.

Sabah saatlerinden itibaren sakin bir İstanbul'da yürüyüş ve temiz hava için kıyılara gelen vatandaşlar, gün boyunca süren bu manzarayı cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

RENK DEĞİŞİMİNİN SEBEBİ FİTOPLANKTONLAR

Boğazda zaman zaman yaşanan bu turkuaz renk değişiminin arkasında bilimsel bir süreç yatıyor. Karadeniz'de havaların ısınmasıyla birlikte hızla çoğalan fitoplanktonlar, yüzey akıntılarıyla İstanbul Boğazı'na taşınıyor.

Coccolithophore adı verilen bu mikroskobik algler, hücre yüzeylerindeki kalsiyum karbonat yapısı sayesinde güneş ışığını yansıtarak deniz suyunun turkuaz ve açık mavi tonlarda görünmesine yol açıyor. Poyraz rüzgarının etkisiyle Karadeniz'den yoğun miktarda gelen bu tek hücreli bitkiler, boğazdaki renk değişiminin temel nedeni olarak gösteriliyor.

DOĞAL BİR SÜREÇ

Uzmanlar bu olgunun deniz ekosistemi için bir tehdit oluşturmadığını vurguluyor.

Fitoplanktonlar dünyanın oksijen ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan ve küresel karbon döngüsünde kritik rol üstlenen canlılar arasında yer alıyor. Rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte boğazın birkaç gün içinde alışılmış rengine döneceği tahmin ediliyor.

