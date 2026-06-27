Herkes uyurken onlar yola düşüyor: 600 kilometre uzaktan gelip 14 saat ter döküyorlar

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18 yaşındaki tarım işçisi Hatice Umdu, durumu şu sözlerle anlattı: "Herkesin uyuduğu saatlerde biz sabahleyin çok soğuk olarak tarlaya geliyoruz. Çok zor bir yaşantımız var. Çadırlarda bayağı yaşam sıkıntımız oluyor. Yağmurlar yağıyor, su geçiriyor, akşamları soğuk oluyor. Oturacağımız sağlam bir yerimiz yok."