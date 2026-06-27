Herkes uyurken onlar yola düşüyor: 600 kilometre uzaktan gelip 14 saat ter döküyorlar
Şanlıurfa'dan Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine her yıl yaklaşık 200 mevsimlik tarım işçisi aileleriyle birlikte geliyor. Sabah 05.00'te güneş doğmadan tarlaya çıkan işçiler akşam 19.00'a kadar çalışıyor, geceyi çadırlarda geçiriyor.
Kayseri'nin önemli tarım merkezlerinden Yeşilhisar ilçesi, her yıl nisan ortasından itibaren yüzlerce mevsimlik tarım işçisine ekmek kapısı oluyor. Yaklaşık 600 kilometre uzaklıktaki Şanlıurfa'dan aileleriyle birlikte ilçeye gelen işçiler, ayçiçeği, pancar ve kabak başta olmak üzere çeşitli ürünlerin çapa ve bakım işlerini üstleniyor.
İşçiler güne sabah 05.00'te başlıyor. Herkesin uyuduğu saatlerde tarlaya çıkan emekçiler, gün boyu kullanacakları yiyecek ve içecekleri önceden hazırlıyor, çapalarını bileyerek yola düşüyor. Mesai akşam 19.00'da sona eriyor ve işçiler konakladıkları çadırlara dönüyor.
İlçeye 18 yıldır işçi çavuşu olarak gelen 11 çocuk babası Yusuf Demir (58), "Urfa'dan Kayseri'ye kadar 600 kilometre yol olarak geliyoruz. İşçilerle beraber 200 kişi civarında Yeşilhisar'a geliyoruz. Sabah 05.00'ten akşam 7'ye kadar mesaimiz sürüyor. Yorucu oluyor, durmuyoruz" dedi.
İşçiler nisan ayının 15'inden aralık ayının 15'ine kadar yaklaşık 7 ay boyunca Yeşilhisar'da kalıyor. Önce pancar, kabak ve ayçiçeğinin çapasını bitiren işçiler, ardından elma ve patates hasadına geçiyor.
Ancak asıl zorluk tarlada değil, çadırlarda yaşanıyor. İşçiler yağmurda su basan, soğuk gecelerde ısınamadıkları çadırlarda ailecek kalıyor. Demir, "10 gün evvel yağmur yağdı, sel kalktı, çadırların hepsi su içi doldu. Sağ olsunlar yetkililer müdahale ettiler ama konteyner olursa daha iyi olur" diye konuştu.
18 yaşındaki tarım işçisi Hatice Umdu, durumu şu sözlerle anlattı: "Herkesin uyuduğu saatlerde biz sabahleyin çok soğuk olarak tarlaya geliyoruz. Çok zor bir yaşantımız var. Çadırlarda bayağı yaşam sıkıntımız oluyor. Yağmurlar yağıyor, su geçiriyor, akşamları soğuk oluyor. Oturacağımız sağlam bir yerimiz yok."
Umdu, işçilerin karşılıklı bağımlılığına da dikkat çekerek "Yılın 12 ayının 7 ayını burada geçiriyoruz. Çalışıyoruz, onlar bize lazım olduğu kadar biz de onlara lazımız" dedi.
5 çocuk babası Nuri Türkler (35) ise çadırda küçük çocuklarla yaşamanın risklerine işaret etti. Türkler, "Çadırda yaşıyoruz, küçük çocuklarımız var, biraz sıkıntılı ve riskli oluyor. Konteyner olursa daha emniyetli olur" ifadesini kullandı.
İşçilerin ortak talebi konteyner barınma imkanı sağlanması. Yağmurda su basan, soğukta ısınma sorunu yaşanan çadırlar yerine daha güvenli bir yaşam alanı isteyen emekçiler, yılın büyük bölümünü bu koşullarda geçirmeye devam ediyor.
(DHA)