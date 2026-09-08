Herkes terk etti onlar gitmedi: Koca köyde sadece bir aile kaldı

Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki Kışla köyünde bugün yalnızca bir hane yaşamını sürdürüyor.

İlçe merkezine 20 kilometre mesafede yer alan Kışla köyü, yıllar içinde yaşanan göçlerle birlikte eski hareketliliğini kaybetti. Doğal afetler ve göçler sonucu boşalan Kışla köyü, sessizliğiyle dikkat çekerken, son dönemde doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin rotalarından biri haline geldi.

Kışla köyü, sessiz atmosferi, doğal güzellikleri ve geçmişten günümüze ulaşan yapılarıyla bölgeye gelenlerin ilgisini çekiyor. Yıllar içinde evlerin büyük bölümünün harabeye dönüştüğü Kışla, macera tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarının da uğrak noktalarından biri oldu.

"BİR TEK HANE YAŞIYOR"

Köyde ailesiyle yaşamını sürdüren ve hayvancılık ile uğraşan Cebrail Gültekin şunları dedi:

"8 senedir buradayım. Hayvancılık, ufak tefek keçi işi var. Bahçeyle falan uğraşıyoruz. Bunlarla geçimimizi sağlıyoruz. Buraya oturmaya ve su doldurmaya gelenler oluyor. Buraya gelip oturup piknik yapıyorlar. Çay içiyor, kamp kuruyor, kamp çadırı kuruyorlar. Öyle oturuyorlar, sohbet ediyoruz. Bir şekilde burada vakit geçiyor. Genelde boş olduğunu ve kimsenin kalmadığını görüyorlar. Merak ediyorlar. Bir tek hane yaşıyor. Nasıl yaşıyor, bunu merak ediyorlar."

"BU EVLERİ BU ŞEKİLDE GÖRMEK BENİ ETKİLEDİ"

Şarkışla’da yaşayan ve video ve fotoğraf çekmek için köye geldiğini belirten Büşra Baydemir ise şöyle konuştu:

“Bir dron sayfam var ve sayfam için manzara çekimleri yaparken bu köyü fark ettim. Köyün geçmişini araştırdığımda çok önceleri yaklaşık 20 haneden oluşurken zamanla köy halkının merkez köylere ve Şarkışla merkeze taşındığını öğrendim. Bir zamanlar geçmişten izler taşıyan, insanların hayatlarından izler taşıyan bu evleri bu şekilde görmek beni etkiledi. Köyün etrafında da çok güzel bir manzara var. Buradan da çok güzel çekimler yaptık.”

"HİÇ KİMSEYLE KARŞILAŞMADIK"

Köyü ziyaret eden Hatice Nur Kızılkaya da uzun süredir köyün suyunu kullandıklarını söyleyerek, “Bu köyün boş olduğunu duyduk. Ben de merak ettim. Köyün içine girip buraların evlerini gezmek istedik ve cidden de boş olduğunu gördük. Dedikleri gibi de burada kimse yaşamıyor. Hiç kimseyle karşılaşmadık” dedi. (DHA)