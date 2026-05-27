Herkes tek sırada bayramlaştı: Kuyruk 1,2 kilometreyi aştı, rekor kırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı 13 bin nüfuslu Cerrah Mahallesi'nde 60 yıldır süregelen toplu bayramlaşma geleneği, Kurban Bayramı'nda da devam etti. Bayram namazının ardından mezarlık ziyareti yapan mahalle sakinleri, tek sıra halinde dizilerek birbirleriyle bayramlaştı.

TÜM MAHALLE KATILDI

Geleneksel olarak erkeklerin başlattığı bayramlaşmaya kadınlar ve çocuklar da katılıyor. Binden fazla kişinin katılımıyla oluşan kuyruk 1,2 kilometreyi geçti. Bayramlaşma drone ile havadan görüntülendi.

"SENEYE 2 KİLOMETREYİ HEDEFLİYORUZ"

Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, bayram sabahı namaz sonrası mezarlık ziyareti yapıldığını, ardından tek sıra halinde bayramlaşmaya geçildiğini anlattı. Kuyruğun 1200 metreyi aştığını ve bunun mahalle için rekor olduğunu belirten Ayar, "Bayramlaşmayı tek seferde burada bitirmiş oluyoruz. Seneye 2 kilometreyi hedefliyoruz" dedi.

14 YAŞINDAKİ ÖMER GELENEĞİ SAHİPLENDİ

Dedelerinden gördüğü geleneği sürdüren 14 yaşındaki Ömer Cepe, "Dedelerimizden bize kalan mirası sürdürmeye çalışıyoruz. Benden çocuklarıma, torunlarıma kadar gidecek bu mirası sürdürmek istiyorum" diye konuştu.

