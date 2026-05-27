Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Herkes tek sırada bayramlaştı: Kuyruk 1,2 kilometreyi aştı, rekor kırdı

Herkes tek sırada bayramlaştı: Kuyruk 1,2 kilometreyi aştı, rekor kırdı

İnegöl'ün Cerrah Mahallesi'nde 60 yıldır süren toplu bayramlaşma geleneği bu bayramda da bozulmadı. Binden fazla kişinin katıldığı bayramlaşmada oluşan kuyruk 1,2 kilometreye ulaştı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Herkes tek sırada bayramlaştı: Kuyruk 1,2 kilometreyi aştı, rekor kırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı 13 bin nüfuslu Cerrah Mahallesi'nde 60 yıldır süregelen toplu bayramlaşma geleneği, Kurban Bayramı'nda da devam etti. Bayram namazının ardından mezarlık ziyareti yapan mahalle sakinleri, tek sıra halinde dizilerek birbirleriyle bayramlaştı.

Herkes tek sırada bayramlaştı: Kuyruk 1,2 kilometreyi aştı, rekor kırdı - Resim : 1

TÜM MAHALLE KATILDI

Herkes tek sırada bayramlaştı: Kuyruk 1,2 kilometreyi aştı, rekor kırdı - Resim : 2

Geleneksel olarak erkeklerin başlattığı bayramlaşmaya kadınlar ve çocuklar da katılıyor. Binden fazla kişinin katılımıyla oluşan kuyruk 1,2 kilometreyi geçti. Bayramlaşma drone ile havadan görüntülendi.

"SENEYE 2 KİLOMETREYİ HEDEFLİYORUZ"

Herkes tek sırada bayramlaştı: Kuyruk 1,2 kilometreyi aştı, rekor kırdı - Resim : 3

Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, bayram sabahı namaz sonrası mezarlık ziyareti yapıldığını, ardından tek sıra halinde bayramlaşmaya geçildiğini anlattı. Kuyruğun 1200 metreyi aştığını ve bunun mahalle için rekor olduğunu belirten Ayar, "Bayramlaşmayı tek seferde burada bitirmiş oluyoruz. Seneye 2 kilometreyi hedefliyoruz" dedi.

14 YAŞINDAKİ ÖMER GELENEĞİ SAHİPLENDİ

Herkes tek sırada bayramlaştı: Kuyruk 1,2 kilometreyi aştı, rekor kırdı - Resim : 4

Dedelerinden gördüğü geleneği sürdüren 14 yaşındaki Ömer Cepe, "Dedelerimizden bize kalan mirası sürdürmeye çalışıyoruz. Benden çocuklarıma, torunlarıma kadar gidecek bu mirası sürdürmek istiyorum" diye konuştu.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bursa Kurban Bayramı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro