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Herkes sıcaktan kavrulurken onlar çadırda donup soba yakıyor

Muş'un 2 bin 645 metre rakımlı Kurtik Dağı yaylalarında konaklayan göçerler, temmuz ayında gece sıfırın altına düşen sıcaklıklarla mücadele ederken çadırlarında soba yakarak ısınıyor.

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Herkes sıcaktan kavrulurken onlar çadırda donup soba yakıyor - Fotoğraf: 1
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Türkiye'nin birçok kentinde bunaltıcı sıcaklıklar termometreleri patlatırken, Muş'un Kurtik Dağı eteklerindeki yaylalarda göçerler temmuzda soba yakarak ısınıyor.

Herkes sıcaktan kavrulurken onlar çadırda donup soba yakıyor - Fotoğraf: 2
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Kışı Batman, Diyarbakır ve Mardin'de geçiren göçer aileler, havaların ısınmasıyla birlikte yaklaşık 2 bin 645 metre rakımlı yaylalara göç ediyor.

Herkes sıcaktan kavrulurken onlar çadırda donup soba yakıyor - Fotoğraf: 3
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Yaylalarda kurdukları çadırlarda kalan göçerler, yaz boyunca hayvanlarını otlatıp süt üretimini sürdürüyor.

Herkes sıcaktan kavrulurken onlar çadırda donup soba yakıyor - Fotoğraf: 4
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Ancak yüksek rakım nedeniyle gece hava sıcaklığı zaman zaman sıfırın altına düşüyor, çevredeki dağlarda kar örtüsü temmuzda bile erimiyor.

Herkes sıcaktan kavrulurken onlar çadırda donup soba yakıyor - Fotoğraf: 5
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Göçerler akşam ve gece saatlerinde çadırlarına kurdukları sobalarla ısınırken, gündüzleri yer yer karla kaplı yaylalarda sürülerini otlatıyor.

Herkes sıcaktan kavrulurken onlar çadırda donup soba yakıyor - Fotoğraf: 6
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Göçerlerden Aydın Çete, yaklaşık bin koyunla yaylaya geldiklerini belirterek "Kışın Diyarbakır tarafına, yazın ise Muş'taki Kurtik Dağı yaylalarına geliyoruz, mesleğimiz bu" diyor.

Herkes sıcaktan kavrulurken onlar çadırda donup soba yakıyor - Fotoğraf: 7
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Çete, "Temmuz ayında olmamıza rağmen hava çok soğuk, her gün yağmur yağıyor, çevremizdeki dağlarda kar var, bu nedenle çocuklar çadırda üşümesin diye soba yakıyoruz" diye konuşuyor.

Herkes sıcaktan kavrulurken onlar çadırda donup soba yakıyor - Fotoğraf: 8
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Uğur Yaldız ise "Yaz ortasında dört mevsimi yaşıyoruz, temmuz ayındayız ancak etrafımız karla kaplı, hala soba yakıyoruz" diyerek zorlu koşulları anlatıyor.

Herkes sıcaktan kavrulurken onlar çadırda donup soba yakıyor - Fotoğraf: 9
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Yaldız, "Hava çok soğuk, dün de dolu ve yağmur yağdı, zor koşullarda bu işi yapıyoruz ama her şeye rağmen hayvancılığı bırakmak istemiyoruz" ifadelerini kullanıyor.

Herkes sıcaktan kavrulurken onlar çadırda donup soba yakıyor - Fotoğraf: 10
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Göçerlerden Nurullah Arslan da "Temmuza girdik, millet sıcaklarda yanıyor ama biz akşamları soba yakıyoruz" diyerek yayladaki dede mesleğini sevgiyle sürdürdüklerini vurguluyor.

(AA)

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