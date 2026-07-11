Herkes sıcaktan kavrulurken onlar çadırda donup soba yakıyor
Muş'un 2 bin 645 metre rakımlı Kurtik Dağı yaylalarında konaklayan göçerler, temmuz ayında gece sıfırın altına düşen sıcaklıklarla mücadele ederken çadırlarında soba yakarak ısınıyor.
Türkiye'nin birçok kentinde bunaltıcı sıcaklıklar termometreleri patlatırken, Muş'un Kurtik Dağı eteklerindeki yaylalarda göçerler temmuzda soba yakarak ısınıyor.
Kışı Batman, Diyarbakır ve Mardin'de geçiren göçer aileler, havaların ısınmasıyla birlikte yaklaşık 2 bin 645 metre rakımlı yaylalara göç ediyor.
Yaylalarda kurdukları çadırlarda kalan göçerler, yaz boyunca hayvanlarını otlatıp süt üretimini sürdürüyor.
Ancak yüksek rakım nedeniyle gece hava sıcaklığı zaman zaman sıfırın altına düşüyor, çevredeki dağlarda kar örtüsü temmuzda bile erimiyor.
Göçerler akşam ve gece saatlerinde çadırlarına kurdukları sobalarla ısınırken, gündüzleri yer yer karla kaplı yaylalarda sürülerini otlatıyor.
Göçerlerden Aydın Çete, yaklaşık bin koyunla yaylaya geldiklerini belirterek "Kışın Diyarbakır tarafına, yazın ise Muş'taki Kurtik Dağı yaylalarına geliyoruz, mesleğimiz bu" diyor.
Çete, "Temmuz ayında olmamıza rağmen hava çok soğuk, her gün yağmur yağıyor, çevremizdeki dağlarda kar var, bu nedenle çocuklar çadırda üşümesin diye soba yakıyoruz" diye konuşuyor.
Uğur Yaldız ise "Yaz ortasında dört mevsimi yaşıyoruz, temmuz ayındayız ancak etrafımız karla kaplı, hala soba yakıyoruz" diyerek zorlu koşulları anlatıyor.
Yaldız, "Hava çok soğuk, dün de dolu ve yağmur yağdı, zor koşullarda bu işi yapıyoruz ama her şeye rağmen hayvancılığı bırakmak istemiyoruz" ifadelerini kullanıyor.
Göçerlerden Nurullah Arslan da "Temmuza girdik, millet sıcaklarda yanıyor ama biz akşamları soba yakıyoruz" diyerek yayladaki dede mesleğini sevgiyle sürdürdüklerini vurguluyor.
(AA)