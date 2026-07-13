Herkes kavurucu sıcak bekliyordu ama... Uzman isim ezberleri tamamen bozdu

Ege Bölgesi'nin en çok merak edilen konularından biri olan yaz sıcaklıkları hakkında bilim dünyasından ve meteorolojiden yeni değerlendirmeler geldi. Geçtiğimiz yıl rekor sıcaklıklarla mücadele eden İzmir'de, bu yıl nasıl bir yaz mevsimi yaşanacağı netleşmeye başladı. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, kentteki sıcaklık trendlerini ve beklenen hava olaylarını analiz etti.

İşte İzmir'in yaz dönemi hava durumuna dair tüm detaylar ve önümüzdeki günlere ilişkin tahminler.

METEOROLOJİ'DEN İZMİR İÇİN 4 GÜNLÜK TAHMİN: SICAKLIKLAR KAÇ DERECE OLACAK?

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava tahmin raporuna göre, İzmir genelinde önümüzdeki 4 gün boyunca sıcak havanın etkisini hissettirmesi bekleniyor. Yapılan ölçüm ve tahminlere göre, kentte hava sıcaklıklarının 35 ila 36 derece dolaylarında seyredeceği öngörülüyor. Uzmanlar, özellikle günün en sıcak saatlerinde vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye ediyor.

"İZMİR'İ KEYİFLİ BİR YAZ BEKLİYOR"

İzmir'deki yaz sıcaklıklarını değerlendiren TÜBA Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, bu yıl kent genelinde geçen seneye kıyasla daha serin ve konforlu bir yaz mevsimi geçirileceğini belirtti. Sıcaklıkların olağanüstü seviyelere ulaşmayacağını ifade eden Prof. Dr. Yaşar, şu bilgileri paylaştı:

"Bu yıl İzmir'i keyifli bir yaz bekliyor, büyük bir sıcaklık olmayacaktır. Çünkü bu yıl mart, nisan ve mayıs ayları ortalama sıcaklığın altında geçti. Özellikle mayıs ayı, mevsim normallerinin 1,4 derece altında kaydedildi. Bu durum, 1938 yılından beri tutulan meteorolojik kayıtlara göre en soğuk üçüncü mayıs ayı olarak kayıtlara geçti."

HAVA SICAKLIKLARINDA 7-8 GÜNLÜK DÖNGÜ VE YAĞIŞ PERİYOTLARI

Hava sıcaklıkları ile yağışların rastgele değil, belirli bir sistematiğe bağlı olarak gerçekleştiğini vurgulayan Prof. Dr. Doğan Yaşar, doğadaki döngülere dikkat çekti. Sıcaklıkların dalgalı bir seyir izlediğini belirten Yaşar, şu ifadeleri kullandı:

"Sıcaklıklar ve yağışlar bir düzen içinde ilerler. Bir rastgelelik söz konusu değildir. Örneğin, şu an olduğu gibi sıcaklıklar her 7-8 günde bir hafif düşüş gösterirken, birkaç gün içinde yeniden 38 derece seviyelerine çıkacaktır. Süreç hep bu varyasyonla devam eder. Yağışlarda da benzer bir durum geçerlidir; yaklaşık 8-10 yılda bir kuraklık dönemi yaşanırken, yine 8-10 yılda bir yağışlı dönem geçiririz."

GEÇEN YILIN REKORUNDAN SONRA BU YIL DURUM NE?

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında İzmir'de termometrelerin 43 dereceyi göstererek tarihi bir rekor kırdığını hatırlatan Prof. Dr. Yaşar, mevcut durumu şu sözlerle özetledi:

"Geçen yıl İzmir'de temmuz ayında 43 derece ile rekoru gördük. Ancak şu an sıcaklık normal seyrinde ilerliyor. Bu yılı, son yıllara kıyasla ortalamanın altında bir sıcaklık düzeyi ile geçiriyoruz."

15 AĞUSTOS SONRASINA DİKKAT: MEGA EL NİNO GELİYOR MU?

Yaz mevsiminin ilerleyen dönemlerine ilişkin olası senaryolara da değinen Prof. Dr. Doğan Yaşar, ağustos ayı ortasından sonra küresel iklim olaylarının Türkiye'yi de etkileyebileceğini belirtti. Yaşar, olası "Mega El Nino" etkisine dair şu uyarıda bulundu:

"Eğer Ağustos'un 15'inden sonra Mega El Nino gelirse, doğal olarak sıcaklıklar bir miktar daha artış gösterecektir. Ancak bu artışın hemen ardından çok ciddi yağışlar meydana gelecektir."