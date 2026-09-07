Her şey dondurma yerken başladı 20 yaşında hayatı değişti: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

20 yaşındaki girişimci Betül Hale Bilyay’ın aronya ile tanışması, dondurma yerken bu bitki hakkında bilgi edinmesiyle başladı. Aronyadan etkilenerek üretime yönelen Bilyay, kurduğu çiftlikte yetiştirdiği ürünleri şimdi Türkiye’nin farklı illerine ulaştırıyor.

Erzincan’da 2021 yılında babasıyla gittiği bir kafede aronyalı dondurmayı deneyen Betül Hale Bilyay, tadını beğendiği bu bitkiye merak saldı. Araştırmaları sonucunda “süper meyve” olarak tanımlanan aronyanın faydalarını öğrenen Bilyay, 4 dönümlük arazisinde 100 fidanla üretime adım attı. Babasının desteğiyle çalışmalarını sürdüren genç girişimci, aradan geçen 5 yılda fidan sayısını 900’e yükseltti.

Erzincan merkeze yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Bahçeli köyünde Hale Hanım Aronya Çiftliği’ni kuran Bilyay, 900 fidanın gelişimine hasadına kadar üretim sürecinin tüm aşamalarını titizlikle takip ediyor.

Talep üzerine ürünlerini kargoyla Türkiye’nin farklı noktalarına gönderen genç girişimci, aronyanın şeker, diyabet, kolesterol ve damar tıkanıklığı gibi çeşitli sağlık sorunlarına iyi geldiğini söylüyor.

"BÖLGE BÖLGE ARTIRARAK 900 FİDANA ULAŞTIK"

Aronya ile tanışmasının kendisi için bir dönüm noktası olduğunu belirten Betül Hale Bilyay, "Dondurma yerken aronya ile tanıştım. Daha sonra bu bitkiyi merak edip araştırmaya başladık. Yaptığımız araştırmalara göre süper bir meyve olan aronyanın Erzincan iklimine uygun olduğunu gördü. Önce bahçemize 100 fidan dikerek yetiştiriciliğe başladık. Daha sonra bölge bölge artırarak 900 fidana ulaştık" ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK HASTALIĞA İYİ GELDİĞİ BİLİNİYOR"

Aronyanın sağlık açısından çok önemli bir meyve olduğunu belirten Bilyay, "Süper meyve olarak bilinen aronya bitkisi yapılan araştırmalar sonucunda birçok hastalığa iyi geldiği bildiriliyor. Başta şeker, diyabet, kolesterol, damar tıkanıklığı olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. İçindeki antioksidan değerinin en yüksek olduğu bitkilerden biridir" dedi. (DHA)