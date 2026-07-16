Her okul için risk haritası hazırlanıyor

Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nda ilk olarak çocuklarda radikalleşme riskine odaklanıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Şube Müdürü Cemal Baybars Düzdemir, öğretmenlerin okullardaki bazı durumları fark etmesine rağmen kolluk kuvvetlerine bildirim yapmadığını, bu nedenle olayların önlenemediğini belirtti. Düzdemir, öğretmenin kimliğini gizli tutacak bir bildirim sistemi oluşturulmasını ve riskli öğrenciler için rehberlik-rehabilitasyon çalışmaları yapılmasını önerdi.

RİSK HARİTALARI YENİ EĞİTİM YILINA HEDEFLENDİ

Türkiye gazetesinden Esma Altın'ın haberine göre okullardaki fiziki güvenlik denetimleri de komisyonun gündemindeydi. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle tüm okullarda kapsamlı risk değerlendirmesi yapıldığını açıkladı. Okulların fiziki yapısı, öğrenci-öğretmen sayısı, çevresel riskleri ve güvenlik ihtiyaçlarının incelendiğini belirten Kurtoğlu, çalışmaların yüzde 75'inin tamamlandığını söyledi. Kurtoğlu, hedefin yeni eğitim yılına güncellenmiş risk analizleriyle başlamak olduğunu ifade etti.

SİVİL VATANDAŞA SİLAH DÜZENLEMESİ ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Toplantıda bireysel silahlanma verileri de ele alındı. Silah edinimine ilişkin yeni düzenlemelerin değerlendirildiğini belirten Kurtoğlu, Jandarma personelinin sahip olabileceği silah sayısının üçle sınırlandırıldığını aktardı. Kurtoğlu, sivil vatandaşlara yönelik düzenlemeler üzerinde de çalışıldığını kaydetti.

BTK'DAN "ÇOCUK HATTI" UYGULAMASI ÖNERİSİ

Teknolojik güvenlik tedbirleri kapsamında komisyona sunum yapan BTK Başkan Yardımcısı Abdülkerim Evren, hücresel iletişim altyapısına işaret etti. Evren, GSM operatörleri üzerinden SIM kart ve IMEI numarasıyla çalışacak “çocuk hattı” uygulamasının hayata geçirilmesini önerdi.