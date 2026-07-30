Hem keçi güttü, hem YKS'de derece yaptı: Hedefi ise adaletli bir hakim olmak

Hatay'ın Belen ilçesinde 6 kardeşine bakan, tarlada çalışıp keçi besleyen 18 yaşındaki Mevlüde Duran, YKS'de eşit ağırlıkta 501 puanla Türkiye 640'ıncısı oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni hedefleyen Duran, "Ekonomik bağımsızlığı olan kadınların olması gerektiğini düşünüyorum" diyor.

Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Kömürçukuru Mahallesi'nde çiftçilik yapan bir ailenin en büyük çocuğu Mevlüde Duran, YKS'de eşit ağırlık puan türünde Türkiye 640'ıncısı oldu. 7 kardeşin en büyüğü olan 18 yaşındaki genç kız, sınava hazırlanırken bir yandan tarlada domates ve salatalık yetiştirdi, bir yandan da keçilerini besledi.

İskenderun Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Duran, iki odalı evinde ve etüt merkezlerinde ders çalışarak 501 yerleştirme puanına ulaştı. Duran, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yerleşmeyi hedefliyor.

"BAŞINDAN BERİ İLK BİN'İ İSTİYORDUM"

Duran, bulduğu her fırsatı nasıl değerlendirdiğini şu sözlerle anlattı:

"Evde olduğum zamanlarda çoğunlukla kardeşlerimle ilgileniyorum. Boş vakitlerde sözel konulara çalışıyor, video izliyordum. Daha verimli oluyordu benim için. Zaten bahçede çalışıyoruz, hasat olduğu zaman onlarla uğraşıyoruz. Boş zamanlarda tabletimle daha çok çalışıyorum. Çok büyük hedeflerle yola çıktım. Zaten başından beri eşit ağırlıkta ilk 1000'i istiyordum. Özellikle hukuk okumak istiyorum."

ADALETLİ HÜKÜM VEREN HAKİM OLACAĞIM

Kendini hakimlik mesleği için geliştirmeye kararlı olan Duran, "Hukuka dayalı çok fazla araştırma yapmak istiyorum. Ailem de sağ olsun benimle çok ilgileniyor, gurur duyuyor. Onlar için de çalışıyorum" dedi.

"GÜÇLÜ KADINLAR ÖRNEĞİM"

Genç kız, kadınların ekonomik bağımsızlığına verdiği önemi şu sözlerle vurguladı:

"Ekonomik bağımsızlığı olan, kendi sözlerini, düşüncelerini özgürce ifade edebilen kadınların olması gerektiğini düşünüyor ve böyle biri olmak için çabalıyorum. İstediğim hukuk fakültesine gidip hedefimi gerçekleştirmek için elimden geleni yapıyorum."

Duran, idollerini anlatırken de azmine ışık tuttu:

"Çok şükür bir şeyler başardık. Azimliyim, hedefime doğru ilerliyorum. Ailemi de gururlandıracağım inşallah. Hem dinen hem de yaptıklarıyla, hayallerinin büyüklüğüyle, herkesin 'imkansız' dediğini başarması dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet en büyük idolüm olabilir. Bize de herkes 'imkansız' dese de ben, Fatih Sultan Mehmet'i ya da 'yapılmaz' denileni yapan güçlü Kurtuluş Savaşı kadınlarımızı örnek alıyorum."

Anne Fatma Duran da kızının başarısıyla gurur duyduğunu söyledi.

(AA)