Hem Hacettepe, hem ODTÜ'yü bitirdi: Asıl başarıyı ürettiği balla buldu, altın madalyayı kaptı

Edirne'nin Keşan ilçesinde butik işletmesinde bal üreten İlyas Özgül, London International Honey Awards 2026'da poliflora kategorisinde altın madalya kazandı. İstanbul'daki ön elemede 51 numune arasından laboratuvar analizine bile gerek duyulmadan yarışmaya doğrudan geçen tek bal oldu.

Keşanlı arıcı İlyas Özgül (57), İngiltere'nin başkentinde düzenlenen London International Honey Awards 2026 yarışmasında poliflora kategorisinde altın madalya aldı. Hacettepe Üniversitesi'nde ekonomi, ODTÜ'de finans yüksek lisansı yapan ve uzun yıllar finans sektöründe çalışan Özgül, 2002 yılında memleketine dönerek İspat Cami Mahallesi'nde kendi adını taşıyan butik bir bal işletmesi kurdu.

BİR İKRAMLIK BAL LONDRA KAPISI AÇTI

Özgül'ün yarışmaya katılma öyküsü bir tesadüfle başladı. Geçen mart ayında bir arkadaşına ikram ettiği bal, birkaç el değiştirdikten sonra Londra yarışmasının ekspertizine ulaştı. Balın kime ait olduğunu soran ekspertiz, Özgül'ü arayarak yarışmaya katılması için ısrar etti. 8 Nisan'da başvurusunu yapan Özgül'ün balı İstanbul'daki ön elemeye gönderildi.

Ön elemede 51 numune değerlendirildi, İngiltere'den gelen ekspertiz de sürece dahil oldu. Özgül'ün balı ön laboratuvar analizine gerek duyulmadan doğrudan yarışmaya geçen tek numune oldu.

ÜÇ ÜLKEDE TAHLİL, 18 PARAMETREDE SINAV

Yarışmanın objektifliğini vurgulayan Özgül, sürecin sıkılığını şöyle anlattı:

İlyas Özgül, "Yarışma o kadar objektif ki 6 tane numune gönderdim. Biri Londra'da, biri Fransa'da, biri Almanya'da tahlil oldu. 18 parametreden sonra komisyon tarafından değerlendiriliyor ve ödüller bu şekilde dağıtılıyor. Demek ki bizim balımızda ne bir kimyasal atık, ne bir zehir, ne de biyolojik, kimyasal bir negatif etkiye rastlanmadı. Bu benim için gurur verici bir olay" dedi.

Özgül kör tadım testleri ve sıkı paketleme kriterleri gibi aşamalardan da başarıyla geçerek altın madalyayı elde etti.

"200'DEN FAZLA KONGREYE KATILDIM"

Finans kariyerini bırakıp arıcılığa yönelen Özgül, bu başarının arkasındaki süreçte yabancı kaynaklardan beslenmesinin belirleyici olduğunu vurguladı.

İlyas Özgül, "Yabancı kaynakları okudum, yabancı uzmanlarla görüştüm. 200'ün üzerinde ulusal ve uluslararası kongreye katıldım. Arıcılar Birliği sayesinde standart arıcılığın ülkemizde nasıl yapıldığını gözlemleme şansım oldu. Değişik yörelerden, değişik metotlarla arıcılık yapan arkadaşlarla tanışma fırsatım oldu. Bütün bu bilgileri kafamda sentezleyerek en kalitelisini üretmenin yollarını ararken burada kendime butik bir işletme kurdum" diye konuştu.

GENÇ ARICILARA TEŞVİK ÇAĞRISI

Bu yıl 45 kovana ulaşan Özgül, ilerleyen dönemde kovan sayısını artırmayı hedefliyor. Altın madalyanın bölgenin yerel üretim potansiyelini uluslararası platformda kanıtladığını kaydeden Özgül, bal üretimi yapmak isteyen gençlerin daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

(DHA)