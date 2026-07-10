Hem eti hem havyarı servet değerinde: Nesli tükenmesin diye 30 bin tanesini birden nehre saldılar

Samsun'un Yeşilırmak Nehri'ne bakanlık projesi kapsamında toplam 30 bin mersin balığı yavrusu bırakıldı. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü'nde üretilen yavrulardan 15 bini Karaca, diğer 15 bini Sivri Burun türüne ait.

SON 5 YILDA 13 MİLYON SAZAN YAVIRUSU

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Yılmaz, kentin yaklaşık 210 kilometrelik Karadeniz kıyı şeridine ve Kızılırmak-Yeşilırmak deltaları, lagün gölleri, Derbent ve Altınkaya baraj gölleri ile Ladik Gölü gibi zengin iç su kaynaklarına sahip olduğunu belirtti.

İldeki 25 gölete son 5 yılda yaklaşık 13 milyon sazan balığı yavrusu bırakıldığını aktaran Yılmaz, 2023 ve 2024 yıllarında da toplam 10 bin mersin balığının Yeşilırmak'a salındığını hatırlattı.

NESLİ TEHLİKE ALTINDA, EKONOMİK DEĞERİ YÜKSEK

Mersin balığı hem eti hem de havyarıyla ekonomik değeri yüksek ancak nesli tehlike altında bulunan bir tür. Yılmaz, "Amacımız iç su kaynaklarındaki balık stoklarını korumak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve gelecek nesillere aktarmak" dedi.

Nehre bırakılan balıkların denize ulaşarak yaşamlarını sürdüreceğini vurgulayan Yılmaz, yavruların yaklaşık 7-8 yıl sonra üreme olgunluğuna erişerek yeniden nehirlere döneceğini kaydetti.

KARADENIZ'DE DÖRT ÜLKE İZLİYOR

Mersin balığının Türkiye'de Karadeniz kıyılarında yaşadığını ve üreme faaliyetlerini en yoğun olarak Sakarya'daki Karasu Nehri ile Samsun'daki Kızılırmak ve Yeşilırmak'ta gerçekleştirdiğini belirten Yılmaz, Sinop Üniversitesi yürütücülüğünde Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Türkiye'nin katılımıyla sürdürülen uluslararası projeye de destek verdiklerini açıkladı.

Yılmaz, balıkçılara da seslenerek "Mersin balığının avlanması yasak. Ağlara takılması halinde bu balıkların zarar verilmeden en kısa sürede yeniden denize bırakılması gerekiyor. Balıkçılarımızın bugüne kadar gösterdiği hassasiyeti bundan sonraki süreçte de sürdürmelerini bekliyoruz" diye konuştu.

(DHA)