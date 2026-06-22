Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Hem ehliyetsiz hem drift attı! Bedeli ağır oldu

Hem ehliyetsiz hem drift attı! Bedeli ağır oldu

İstanbul Pendik'te'te caddede drift attığı tespit edilen ehliyetsiz sürücüye 220 bin lira para yazıldı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla yansırken, araç ise 60 gün trafikten men edildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Olay, 20 Haziran günü Fevzi Çakmak Mahallesi Malazgirt Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, bir sürücünün araçla drift attığı şeklinde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı.

Hem ehliyetsiz hem drift attı! Bedeli ağır oldu - Resim : 1

Tek çevirmede sıfır araba parası kadar ceza yedi! Cumhuriyet tarihinin rekoruTek çevirmede sıfır araba parası kadar ceza yedi! Cumhuriyet tarihinin rekoru

DRİFT ATAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 220 BİN LİRA CEZA

Yapılan incelemelerde drift attığı belirlenen sürücü Engin Furkan F. yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 'Drift atmak', 'Sürücü belgesiz araç kullanmak' suçlarından 220 bin lira ceza yazıldı.

Hem ehliyetsiz hem drift attı! Bedeli ağır oldu - Resim : 3

Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücünün caddede drift attığı anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Hem ehliyetsiz hem drift attı! Bedeli ağır oldu - Resim : 4

DRİFTİN BEDELİ AĞIR OLABİLİR

Trafikte drift (yanlama), sürücünün aracı virajlarda kasıtlı olarak kaydırarak arka tekerleklerin yol tutuşunu kontrollü bir şekilde kaybetmesini sağladığı bir sürüş tekniğidir.

Motorsporlarında profesyonel olarak yapılsa da, trafiğe açık alanlarda yapılması büyük tehlike yaratır ve yasal olarak suçtur.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Pendik Araç Ceza
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro