Hem ehliyetsiz hem drift attı! Bedeli ağır oldu

Olay, 20 Haziran günü Fevzi Çakmak Mahallesi Malazgirt Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, bir sürücünün araçla drift attığı şeklinde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı.

DRİFT ATAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 220 BİN LİRA CEZA

Yapılan incelemelerde drift attığı belirlenen sürücü Engin Furkan F. yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 'Drift atmak', 'Sürücü belgesiz araç kullanmak' suçlarından 220 bin lira ceza yazıldı.

Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücünün caddede drift attığı anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

DRİFTİN BEDELİ AĞIR OLABİLİR

Trafikte drift (yanlama), sürücünün aracı virajlarda kasıtlı olarak kaydırarak arka tekerleklerin yol tutuşunu kontrollü bir şekilde kaybetmesini sağladığı bir sürüş tekniğidir.

Motorsporlarında profesyonel olarak yapılsa da, trafiğe açık alanlarda yapılması büyük tehlike yaratır ve yasal olarak suçtur.