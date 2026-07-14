Hem çekimi yasakladılar hem çekmediler: Düğün salonuna 200 bin TL tazminat cezası

İzmir'de Feride ve Şeref Derin çifti, 27 Aralık 2023'te Karabağlar ilçesindeki bir düğün salonunda dünyaevine girdi. Düğün boyunca salonun kameramanı tarafından görüntü alındığını düşünen çift, organizasyonun ardından düğün kayıtlarını talep etti. Ancak kendilerine teknik bir aksaklık nedeniyle görüntülerin kaydedilemediği bildirildi.

Sözleşmeye "dışarıdan çekim yapılması yasaktır" maddesi koyarak alternatif kayıt imkanını da engelleyen işletme, aylar geçmesine rağmen görüntüleri teslim edemedi. Bunun üzerine çift, avukatları Ebru Bilgen aracılığıyla İzmir 4'üncü Tüketici Mahkemesi'nde manevi tazminat davası açtı. Mahkeme, Derin çiftini haklı bularak düğün salonunun gelin ve damada kişi başı 100'er bin lira olmak üzere toplam 200 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

"DIŞARIDAN ÇEKİM YAPILMASININ YASAK OLDUĞU BELİRTİLİYOR"

Süreci ve tüketicinin elini kolunu bağlayan sözleşme dayatmalarını aktaran Derin çiftinin avukatı Ebru Bilgen, müvekkillerinin yaşadıkları hayal kırıklığının büyük olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkillerimiz düğün organizasyonu kapsamında bir düğün salonuyla anlaşıyor. Salon, kamera çekim hizmetini kendilerinin verdiğini ve dışarıdan çekim yapılmasının yasak olduğunu belirtiyor. Bu husus sözleşmede de yer alıyor. Düğün sırasında gezen bir kamera mevcut. Ancak düğünden sonra kendilerine kayıt olmadığı söyleniyor ve büyük bir şok yaşıyorlar."

"GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜNE SES EKLEYİP VERMEYİ TEKLİF ETTİLER"

Kararın benzer mağduriyetler yaşayan yurttaşlar için önemine dikkat çeken avukat Bilgen, davanın arka planındaki ihmalleri ve yargılama sürecini şu sözlerle anlattı:

"Bu tarz olaylarda kişilerin manevi zararları gündeme gelir. Biz de manevi tazminat talebiyle tüketici mahkemesine başvurduk. Mahkeme de bizi haklı buldu ve 200 bin lira manevi tazminata karar verdi. Müvekkillerime güvenlik kamerası görüntülerine ses eklenerek, teslim edilebileceği söylendi. Çekim yapılıyor gibi görünmesine rağmen mahkemeye sunulabilecek herhangi bir görüntü de bulunmadı. Mahkemede itiraf edilmedi ancak muhtemelen kayıt tuşuna hiç basılmadı. Müvekkillerim hala yaşadıkları şoku atlatabilmiş değil. Yakınlarının düğünlerine gittiklerinde bile kameranın gerçekten kayıt yapıp yapmadığını kontrol ettiklerini söylüyorlar." (DHA)