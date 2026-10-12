Hekim Birliği Sendikası’ndan uzaktan muayene kararı: 1 Kasım’da hizmet sunulmayacak

Hekim Birliği Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş’ta şiddetli baş ağrısı nedeniyle ambulans talep eden Ahmet Turan Buyruk’un yaşadıklarına ilişkin haberi paylaştı. Sendika, benzer olayların önüne geçilmesi, halk sağlığının korunması ve hekimlerin mesleki ve hukuki güvenliğinin sağlanması amacıyla sendikal eylem kararı aldığını bildirdi.

UZAKTAN MUAYENE RANDEVULARINDA HİZMET VERİLMEYECEK

Sendikanın açıklamasına göre, 1 Kasım 2026 itibarıyla aile hekimlerine zorunlu olarak tanımlanan uzaktan muayene randevularında sendika üyeleri hizmet sunmayacak. Yüz yüze muayene ve diğer sağlık hizmetlerinin ise kesintisiz sürdürüleceği belirtildi.

Hekim Birliği Sendikası, hekimliğin yalnızca hastayı dinlemekten ibaret olmadığını vurgulayarak fizik muayenenin önemine dikkat çekti.

“HASTA GÜVENLİĞİNDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ”

Sendikanın sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Videodaki gibi olaylarla karşılaşmamak, halkımızın sağlığını ve hekimlerimizin mesleki ve hukuki güvenliğini korumak için sendikal eylem kararı aldık. Hekimlik yalnızca hastayı dinlemek değildir; görmek, dokunmak ve fizik muayene yapmaktır. 1 Kasım 2026’dan itibaren aile hekimlerine zorunlu olarak tanımlanan uzaktan muayene randevularında üyelerimiz hizmet sunmayacaktır. Yüz yüze muayene ve diğer sağlık hizmetleri devam edecektir. Hasta güvenliğinden ve hekimlik mesleğinin bilimsel ilkelerinden taviz vermeyeceğiz.”

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş’ta şiddetli baş ağrısı nedeniyle ambulans talep edilen 17 yaşındaki Ahmet Turan Buyruk’un ailesine, iddiaya göre; 112 görevlisi tarafından “Ağrı kesici içsin, karanlık odada dinlensin” yanıtı verildi ve ambulans gönderilmedi. Aynı gün başka bir hastaneye götürülen gençte beyin kanaması ve anevrizma tespit edildi. Acil müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan ve durumu ciddiyetini koruyan Buyruk’un ailesi, doktorlar ve 112 personeli hakkında suç duyurusunda bulundu.