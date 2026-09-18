Hayvana şiddet uyguladılar, sokak ortasında yere yığıldı: Vicdansızlığın bu kadarı

Edirne’nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yük taşımacılığında kullandıkları ata şiddet uyguladıkları iddia edilen G.K. (bir diğer kayıtta G.H.) ve A.D. isimli şahıslar polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese ulaşan ekipler, şiddet nedeniyle yere yığılan talihsiz atı koruma altına alırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İNSANLIK DIŞI GÖRÜNTÜ

Olay, akşam saatlerinde Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Kızılay Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre G.K. ile A.D., sahibi oldukları ve günlük yük taşımacılığı işlerinde kullandıkları ata sokak ortasında şiddet uyguladı.

ŞİDDETE DAYANAMAYIP YERE YIĞILDI

Maruz kaldığı ağır şiddet karşısında daha fazla dayanamayan talihsiz at, sokağın ortasında yere yığıldı. Şiddet anlarına tanıklık eden çevredeki vatandaşların duruma tepki göstererek yaptığı ihbar üzerine adrese kısa sürede polis ekipleri sevk edildi.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olay yerine gelen polis ekipleri, yük atına şiddet uyguladıkları öne sürülen G.K. (metinde geçen bir diğer ifadeyle G.H.) ve A.D. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıslar hakkında başlatılan adli ve idari soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

KÜPESİZ AT BELEDİYE EKİPLERİNCE KORUMA ALTINA ALINDI

Sağlık durumu kritik olan ve yapılan incelemelerde küpesinin bulunmadığı tespit edilen at için Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerce koruma altına alınan at, gerekli tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakımevi'ne götürüldü. (DHA)