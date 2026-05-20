Hayvan yüklü kamyon 2 otomobile çarptı! Feci kazada 2 kişi yaralandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen kazada, hayvan yüklü kamyon, 2 otomobile çarptı. Korkunç kazada araçlardan biri takla atarak ters döndü. Diğer araç ise hurdaya döndü. Feci kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

İKİ OTOMOBİLE ÇARPTI

İlçe merkezinde viyadük ışıklarında meydana gelen kazada, iddiaya göre Diyarbakır istikametinden Bingöl yönüne giden 06 MRJ 028 plakalı kamyon, 38 AHL 794 ve 06 VIK 048 plakalı otomobillere çarptı.

1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobillerdeki Mehmet O. ve Muzaffer A. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Mehmet O., Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Otomobillerden biri ters dönerken, kazaya karışan 3 araçta da hasar oluştu.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)