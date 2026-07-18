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Halk TV Türkiye Haydi paytaklar denize! Zorlu yolculuk için nöbet başladı

Haydi paytaklar denize! Zorlu yolculuk için nöbet başladı

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde caretta caretta yuva sayısı 108'e ulaşırken 2026'nın ilk yuvasından çıkan yavrular denize kavuştu. Sahilde 10 gönüllü gece gündüz nöbet tutuyor.

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Haydi paytaklar denize! Zorlu yolculuk için nöbet başladı

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde bu yılın ilk caretta caretta yuvası açıldı. Yuvadan çıkan yavrular, gönüllülerin gözetiminde güvenle denize ulaştı. Sahildeki toplam yuva sayısı 108'e yükseldi.

Haydi paytaklar denize! Zorlu yolculuk için nöbet başladı - Resim : 1

26 YILDIR GÖNÜLLÜ OLARAK KORUYORLAR

Çıralı Deniz Kaplumbağası Koruma, İzleme ve Araştırma Merkezi bünyesinde 26 yıldır gönüllülük esasıyla sürdürülen koruma çalışmaları kapsamında düzenlenen farkındalık etkinliğinde, doğal süreçte denize ulaşamayan yavrular uzman ekipler eşliğinde denizle buluşturuldu.

Haydi paytaklar denize! Zorlu yolculuk için nöbet başladı - Resim : 2

Antalya Valiliği koordinasyonundaki Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe valilik yetkilileri, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Beydağları Sahil Milli Park Müdürü Sezgin Örmeci ve çok sayıda gönüllü katıldı.

Haydi paytaklar denize! Zorlu yolculuk için nöbet başladı - Resim : 3

"10 ARKADAŞIMIZLA GECE GÜNDÜZ SAHİLDEYİZ"

Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatif Başkanı Habib Altınkaya, sahilde aralıksız nöbet tuttuklarını belirterek yavrulara karşı duyarlılık çağrısında bulundu. Altınkaya, "2026 yılının ilk yuvasını açtık. Çıralı'da 108 yuvamız var. İlk yavrular çıkmaya başladı. Yavrular geceleri denize gidiyor. İnsanların bu konuda daha hassas davranması önemli. 10 arkadaşımızla gece gündüz sahildeyiz" diye konuştu.

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(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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