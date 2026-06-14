Hayatını kaybeden AFAD personeli için Rize'de tören düzenlendi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Deresi'nde arama kurtarma çalışmaları sırasında meydana gelen kazada hayatını kaybeden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli Ömer Faruk Özkan, düzenlenen törenin ardından memleketi Bolu'ya uğurlandı.

"CANLARI PAHASINA GÖREV YAPIYORLAR"

Özkan için Rize AFAD İl Müdürlüğü önünde resmi bir tören gerçekleştirildi. Törende konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AFAD ekiplerinin afet durumlarında çağrı beklemeksizin yardıma koştuğunu ve görevlerini fedakarca yerine getirdiğini vurguladı. Vali Baydaş, derin üzüntüsünü dile getirdiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Çamlıhemşin'de arama kurtarma faaliyeti sırasında arkadaşlarımız her zamanki gibi canları pahasına o faaliyeti icra ederken bugün Ömer Faruk kardeşimizi maalesef kaybettik. Yaşanan elim kazada dört arkadaşımız yaralandı, bir evladımızı uğurluyoruz. Yaralılarımızın sağlık durumları elhamdülillah iyi. Rabbim böyle acıları tekrar göstermesin. Ailesine, annesine, babasına, eşine sabırlar versin."

MEMLEKETİ BOLU'YA UĞURLANDI

Ömer Faruk Özkan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu meslektaşlarının omuzlarında cenaze nakil aracına taşındı. Özkan'ın cenazesi, defnedilmek üzere kara yoluyla memleketi Bolu'ya gönderildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İlçede kaybolan Volkan Civelekoğlu'na yönelik arama çalışmaları yürüten AFAD ekiplerinin bulunduğu bot, Fırtına Deresi'nde kayaya çarparak devrildi. Meydana gelen elim kazada botta bulunan personelden Ömer Faruk Özkan hayatını kaybederken, dört personel ise yaralandı. (AA, DHA)