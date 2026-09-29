Hayali ticaret yapan 155 firma tespit edildi! 56 gözaltı

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 9 ilde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet” suçlarına yönelik soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Savcılıktan yapılan açıklama şu şekilde: Örgüt yöneticisi O. U. isimli şahsın talimat ve yönlendirmeleri doğrultusunda, maddi zorluk içerisinde bulunan işsiz kişiler adına gerçek bir ticari faaliyeti bulunmayan firmalar kurulduğu; bu firmalar üzerinden yüksek miktarlarda faturalar düzenlenerek, söz konusu faturaların kullanıcı firmalara belirli bir yüzde karşılığında satıldığı tespit edilmiştir. Bu suretle, fatura düzenleyen alt tabaka firmalar üzerinden maddi menfaat temin edildiği, faturaları kullanan firmaların ise gerçekte var olmayan ticari işlemlere ilişkin faturaları defterlerine kaydederek vergi kaçırdıkları ve kamu zararına neden oldukları tespit edilmiştir.

9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan tespitler kapsamında toplam 155 firma ile bağlantılı 117 şüpheli şahıs belirlenmiştir.

29.09.2026 tarihinde Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş olmak üzere toplam 9 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı Mizan Operasyonu kapsamında; tespit edilen şüphelilerden 61’inin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldıkları, haklarında gözaltı talimatı verilen 56 şüpheliden 46’sının yakalandığı, 5 şüphelinin ceza infaz kurumlarında bulunduğu ve 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği anlaşılmıştır.

Belirlenen ikamet ve iş yeri adreslerinde yapılan aramalar neticesinde;

*Yaklaşık 50 klasör evrak ve doküman,

*45 adet e-imza,

*16 adet farklı firmaya ait kaşe,

*Çok sayıda ajanda,

*20 adet cep telefonu,

*23 adet bilgisayar,

*8 adet farklı bankalara ait banka hesap cüzdanı,

*7 adet farklı operatöre ait SIM kart,

*917 adet 9x19 mm çapında dolu fişek,

*1 adet kurusıkı tabanca ile takılı vaziyette 1 adet şarjör ve 14 adet kurusıkı fişeği,

*1 adet hard disk ele geçirilmiş olup, söz konusu materyaller hakkında el koyma işlemleri gerçekleştirilmiştir.



Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik soruşturma işlemleri, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile koordineli olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürülmektedir.