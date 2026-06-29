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Havuzda serinleyen kurbağa yem olmaktan son anda kurtuldu

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir sulama havuzunda damalı su yılanının yakaladığı kurbağayı ağzından kaçırdığı anlar cep telefonuyla görüntülendi. Bahçe sahibi Ufuk Çakır'ın kaydettiği sıra dışı mücadelede avını yutamayan yılan kurbağayı elinden kaçırdı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde bir sulama havuzunda damalı su yılanının yakaladığı kurbağayı yutmaya çalışırken ağzından kaçırdığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

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Keşan'a bağlı Çamlıca köyünde yaşayan Ufuk Çakır, evinin bahçesindeki sulama havuzunda sıra dışı bir anla karşılaştı. Havuzda bir damalı su yılanı, kendisinden büyükçe bir kurbağayı yakalayıp yutmaya çalışıyordu.

Havuzda serinleyen kurbağa yem olmaktan son anda kurtuldu - Resim : 2

YILAN AVINI YUTAMADI

34 yaşındaki Çakır o anları cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde yılanın kurbağayı ağzında tutmaya çabalayıp sonunda kaçırdığı görülüyor. Kurbağa suda gözden kaybolurken yılan bir süre daha havuzda yüzmeye devam etti, ardından uzaklaştı.

Ufuk Çakır, hayatında ilk kez böyle bir ana tanık olduğunu belirterek oldukça şaşırdığını söyledi.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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