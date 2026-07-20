Havaya ateş açan AKP'li yönetici 'affını' istedi! Ortamın heyecanına kapılmış

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, katıldığı bir köy düğününde silahla havaya ateş açtığı görülen AKP Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Coşkun Keklik, tepkilerin ardından "affını" istedi.

HAVAYA ATEŞ AÇAN AKP'Lİ YÖNETİCİ 'AFFINI' İSTEDİ!

Düğün alanında silah kullanması büyük tepki toplayan Keklik, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Yaşanan olayı "ortamın heyecanına" bağlayan Keklik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz günlerde katıldığım bir köy düğünü vesilesiyle ortamın heyecanıyla gelişen bazı menfi görüntüler kamuoyuna yansımıştır. Bu görüntülerin 17 yaşından bu yana her kademesinde görev aldığım AK Parti aileme zarar verdiği düşüncesiyle, yürütmekte olduğum Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı'ndan affımı istedim. Bu vesileyle konuyla ilgili üzüntümü ve özeleştirimi de tüm kalbimle ifade etmek isterim."

Açıklamasının devamında partisinden ve liderinden kopmayacağını belirten Keklik, helallik isteyerek mesajını noktaladı:

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da liderim, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a ve mensubu olmaktan büyük onur duyduğum AK Parti aileme bir nefer olarak hizmet etmeye devam edeceğim. Kamuoyuna saygılarımı sunar, helallik dilerim."