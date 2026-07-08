Havalimanında bıçaklı saldırı dehşeti! 4 polis yaralı

Alınan bilgiye göre, İzmir Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Gelen Yolcu Katı'nda elinde iki bıçak olan 45 yaşındaki H.K'yi fark eden polis müdahalede bulundu.

Şüphelinin etkisiz hale getirilmesi sırasında çıkan arbedede 1 komiser ve 3 polis memuru bıçakla hafif yaralandı.

POLİSLER TABURCU EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polisler, burada yapılan muayene ve tedavilerinin ardından taburcu edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

UZUN SÜREDİR TEDAVİ GÖRDÜĞÜ BELİRTİLDİ

Gözaltına alınan H.K. hakkında "kasten yaralama" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Yapılan araştırmalarda H.K.'nin uzun süredir ruh sağlığı tedavisi gördüğü ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi. (AA-DHA)